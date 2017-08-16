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Архив - Донецкая область

"Я не могу до сих пор поверить в это!" - соцсети боевиков потрясены смертью российской террористки из Новосибирска. Россиянка ненавидела Украину, "освобождая" Донбасс

16.08.2017 11:23
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"Я не могу до сих пор поверить в это!" - соцсети боевиков потрясены смертью российской террористки из Новосибирска. Россиянка ненавидела Украину, "освобождая" Донбасс

На Донбассе уничтожена российская террористка Анастасия Паутова, которая приехала в зону АТО воевать против украинской армии из Новосибирска. Россиянка была убита в субботу. Об этом сообщает dialog.ua с ссылкой на информацию в соцсетях террористов, позже ее подтвердили и украинские пользователи.

В соцсетях также показали фотографии террористки, которая числилась в составе так называемой казачьей общины "Скифский". Боевики пишут, что не могут поверить в смерть россиянки и обещают "любить ее всегда". Профиль террористки присутствуют и в базе "Миротворца": она регулярно публиковала антиукраинские изображения и фото с флагом "ДНР".



Теги: Донбасс
 
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