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Кремль отправил на Донбасс "инструкторов" из состава ГРУ, чтобы создать новые вооруженные группировки", - Тымчук сделал тревожное заявление о намерениях Москвы "обострить" ситуацию на востоке Украины

16.08.2017 13:42
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Кремль отправил на Донбасс "инструкторов" из состава ГРУ, чтобы создать новые вооруженные группировки", - Тымчук сделал тревожное заявление о намерениях Москвы "обострить" ситуацию на востоке Украины

Кремлевские террористы начали формировать "антиснайперские группы" в зоне АТО. Об этом на своей странице в "ФБ" заявил народный депутат Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

По его словам, данный процесс осуществляется под четким руководством российских инструкторов из состава частей спецназа ГРУ ГШ РФ. Они прибыли в Донецк из Ростова-на-Дону. На сегодняшний день их численность составляет порядка десяти человек. Кроме того, для так называемых "антиснайперских групп" уже приготовлено соответствующее оружие, в частности винтовки ВССК "Выхлоп".

Политик отметил, что сейчас уже примерно восемь единиц вышеназванного оружия используется в составе российских ДРГ на Донбассе. "Данный процесс инициирован российскими кураторами в штабе "1-го АК ДНР", обеспокоенными "… активностью снайперов ВСУ на переднем крае, вооруженных современными снайперскими комплексами западного производства, что уже привело к неоправданному увеличению потерь в подразделениях, обороняющихся в первом эшелоне", - написал Тымчук.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, инструктор, ГРУ, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, террористы, Тымчук
 
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