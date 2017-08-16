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Мариупольский порт вынужден перейти на режим строгой экономии
Морской торговый порт Мариуполя терпит убытки по причине закрытия Керченского пролива, на котором Россией возводится мост.
Как пояснил директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник, при пороге безубыточности в 350-400 тысяч тонн грузов в августе Мариупольский морской торговый порт сможет перегрузить только 160 тысяч тонн.
Впрочем, работники порта ожидают, что в сентябре часть грузопотока будет восстановлена, так как пролив откроют для прохода.
По словам руководителя ММТП, ожидается 30-процентная потеря большегрузного флота, поскольку Российская Федерация планирует ограничить технические параметры судов, которые смогут проходить через Керченский пролив. И если ранее в Мариупольском порту могли грузить суда с осадкой восемь метров и грузоподъёмностью 25 и 30 тысяч тонн, то теперь придётся ограничиться 15-20-тысячниками.
Таким образом, ММТП вынужден был перейти на режим строгой экономии. С 1 января персонал переведён на четырехдневный режим работы.
Теги: Донбасс, Мариуполь, порт, экономия
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