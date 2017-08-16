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"Они хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР"?! Они справляются на 200%", - жители Донбасса рассказали об издевательствах боевиков, сравнив их с Украиной
Жители оккупированного Донбасса возмущены пешими очередями на блокпостах и КПП между Украиной и "ДНР" - люди пишут, что прохождение украинских КПП занимает около 20 минут, а на пропускных пунктах террористов их "маринуют" почти по 3 часа, сообщает dialog.ua.
Своим возмущением жители "ДНР" поделились в соцсетях. Они пишут, что у местных складывается ощущение, что "власти республики" хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР" и активно справляются с этой задачей. Так, пользователь Елена написала, что на КПП "ДНР" продолжают брать взятки и мучить людей очередями.
При этом одна из пользовательниц соцсетей резко прокомментировала сообщение, написав , что если их ненависть к "ДНР" за три года вызывает только это, то все, что с ними происходит, такие особи заслужили.
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, террористы, КПВВ, очереди
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