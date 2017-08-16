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Архив - Донецкая область

Полиция области на взводе: Ищут преступников, обстрелявших автомобиль «Укрпочты»

16.08.2017 20:14
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Полиция области на взводе: Ищут преступников, обстрелявших автомобиль «Укрпочты»

В 9:00 утра в Краматорске неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по автомобилю почтового предприятия, сообщает Знамя индустрии со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Донецкой области
К счастью, при обстреле никто не пострадал. Нападающие, пытавшиеся на ходу остановить автомобиль, были в масках. Злоумышленники скрылись на машине «Шевроле» серого цвета. В области введен план-перехват «Сирена». В поиске преступников принимают участие полицейские пяти подразделений – Константиновского, Славянского, Краматорского, Дружковского, Добропольского.
Всех, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию полиция области убедительно просит позвонить по номерам 102 или 0-800-505-102 бесплатно со всех телефонов, конфиденциальность гарантируется.



Теги: Донбасс, Краматорск, стрельба, Укрпочта, автомобиль
 
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