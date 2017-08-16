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Раскрыт очередной обман российских военных на Донбассе: в Сети показали фото, как именно оккупанты маскируют "Грады"

16.08.2017 19:22
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Раскрыт очередной обман российских военных на Донбассе: в Сети показали фото, как именно оккупанты маскируют "Грады"

Российские оккупационные войска, массово перебрасывая бронетехнику и "Грады" на Донбасс, прячут системы реактивного артиллерийского огня специальными брезентовыми каркасами, пытаясь выдать их за гражданские грузовики. Об этом передает dialog.ua с ссылкой на собственную страницу в соцсети волонтерского сообщества InformNapalm.

На опубликованных кадрах видно, что после установки специального каркаса на кузов, отличить "Град" от обычного грузовика становится невозможно. При этом волонтеры отметили цинизм оккупантов, которые разместили надпись на лобовом стекле одного из автомобилей "Осторожно, дети на дорогах". Таким образом волонтеры смогли разоблачить еще одно жульничество российских террористов, которые наводнили Донбасс смертоносным оружием.



Теги: Россия, Донбасс, маскировка, ДНР, ЛНР, военная техника, волонтеры
 
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