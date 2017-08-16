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Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко

16.08.2017 19:48
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Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко

В так называемом "руководстве ДНР" разброд и шатания.
Об этом на странице в "Facebook" пишет боевик Вадим Погодин по кличке "Керчь", передает "Трибун".
По его словам после провала "Малороссии" и полного безразличия со стороны Кремля, Захарченко ищет хоть какую-то внутреннюю поддержку. Ближайшие подельники главаря "ДНР" рвут друг-друга.
Так, "министр ВД" боевик "Дикий", по которому, как отмечает Погодин, плачут суды в РФ, разгромил "министерство налогов и сборов" террориста "Ташкента". Отмечается, что сам главарь "ДНР" Захарченко стремиться к дружбе с "Диким" и все больше "сливает" "Ташкента".
Пушилин, которого презирали все трое и вовсе разрывается между Донецком и Москвой, так как понимает, что с ними дружить нельзя, а Кремль денег после "Малороссии" не дает.
"Он в подвешенном сстоянии и вовсе никому не нужен", - пишет Погодин.
Также стало известно, что в начале лета 2014 года Пушилин был в бегах до тех пор пока "Керча" и его подельников не "убрали".
"Керчь" пишет, что охрану Пушилина арестовали за мародерство и распил помощи на "республику".
"Пух сбежал знамо куда, за ним зачистили трех его помощников - Макса застрелили прямо у кабака его хозяев. "Рича" взорвали около ОГА, Валера просто пропал. А ведь могли быть живы - просто не бегали бы от меня. Вернулся он лишь, когда убрали нас", - пишет Погодин.



Теги: Донбасс, война, охота, ДНР, Захарченко
 
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