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Убежавшего из дома в Донецкой области подростка обнаружили ...в России
Целую неделю заняли поиски пропавшего в городе Покровске на Донетчине 17-летнего подростка, мать которого обратилась в полицию восьмого августа — спустя три дня после исчезновения сына. Тем временем он уже успел пересечь государственную границу, — рассказали в Отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщают fakty.ua.
По информации заявительницы, юноша ушел из дому ранним утром пятого августа. Брату сказал, что идет в магазин за хлебом. Женщина и не догадывалась, что в этот момент в кармане у сына уже были шесть тысяч гривен, которые она отложила на расходы к началу учебного года.
Парень поехал в Харьков, где гулял целый день. А оттуда направился к тетке… в Калининград.
«Таксист подбросил меня до границы и рассказал, как пройти контроль», — рассказал юноша уже по возвращении домой.
Беглеца пропустили, поскольку паспорт гражданина Украины у него уже есть, и он подсел в автобус, который шел из Харькова в Москву.
Мать беглеца сообщила, что он часто не ночевал дома, но после развода с его отцом не обращала внимания на излишнюю самостоятельность юноши.
В ходе розыска пропавшего правоохранители опросили друзей и знакомых, но никто из них не знал, куда тот отправился. Были перекрыты блокпосты, дежурным роздали ориентировку. Такие же ориентировки были разосланы всем нарядам полиции Донецкой и соседних областей, а также обнародованы в СМИ.
Оперативники сосредоточили внимание на железнодорожных и автовокзалах, предположив, что, имея значительную сумму денег, подросток может покинуть пределы области. Следы привели полицейских в Харьков, а оттуда — на пункт пропуска на границе с РФ. Установлено, что беглец успел добраться до Москвы, где и был задержан как нелегал и помещен в спецучреждении до выдворения за пределы соседней страны.
Сейчас беглец уже дома. В отношении матери составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком», женщине грозит штраф.
Сотрудники ювенальной превенции провели беседу с подростком и матерью. Отныне эта семья будет находиться на контроле полиции — ради ее же безопасности.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, полиция, граница, побег
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