В Мариуполе обвалился балкон. Погиб молодой мужчина

16.08.2017 09:57

Вчера вечером на ул. Троицкой, 69 обвалился балкон. Погиб молодой парень.

Как сообщил корреспондент 0629, балкон обвалился в гостинке на 7 этаже. Парень в трусах вышел покурить. Металлическое ограждение обвалилось и молодой человек рухнул вниз, сообщает 0629.

Смерть наступила мгновенно. Помочь мариупольцу уже было невозможно.

Само ограждение упало на пристройку.

По предварительным данным, погибший в этом доме не проживает. Он находился в гостях у друга.

Местные жители заявляют, что за последние месяцы это уже 5 случай, когда с гостинки падают металлические оградки. Правда, ранее это не приводило к трагедиям.

Напомним, что несколько лет назад подобный случай произошел в Мариуполе. Тогда, упали 2 человека. Падение им смягчил припаркованный автомобиль и оба выжили.