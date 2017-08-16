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Архив - Донецкая область

В Мариуполе обвалился балкон. Погиб молодой мужчина

16.08.2017 09:57
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В Мариуполе обвалился балкон. Погиб молодой мужчина

Вчера вечером на ул. Троицкой, 69 обвалился балкон. Погиб молодой парень.
Как сообщил корреспондент 0629, балкон обвалился в гостинке на 7 этаже. Парень в трусах вышел покурить. Металлическое ограждение обвалилось и молодой человек рухнул вниз, сообщает 0629.
Смерть наступила мгновенно. Помочь мариупольцу уже было невозможно.
Само ограждение упало на пристройку.
По предварительным данным, погибший в этом доме не проживает. Он находился в гостях у друга.
Местные жители заявляют, что за последние месяцы это уже 5 случай, когда с гостинки падают металлические оградки. Правда, ранее это не приводило к трагедиям.
Напомним, что несколько лет назад подобный случай произошел в Мариуполе. Тогда, упали 2 человека. Падение им смягчил припаркованный автомобиль и оба выжили.



Теги: Донбасс, Мариуполь, гибель, балкон
 
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