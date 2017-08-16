Выследили и "пригвоздили": стало известно, как именно ВСУ уничтожили БМП террористов на Светлодарской дуге. Солдат представят к наградам

16.08.2017 14:19

Появились новые подробности уничтожения БМП террористов "ДНР" на Светлодарской дуге – атаковавшая силы АТО бронетехника террористов была уничтожена накануне артиллерийским залпом ВСУ в координации с пехотой и разведкой, сообщает dialog.ua.

После резонансной записи волонтер ВСУ Юрий Мысягин заявил, что информация об уничтожении бронетехники подтверждается: БМП выследили и просто "пригвоздили" к тому месту, откуда она стреляла по позициям сил АТО.

Мысягин заявил, что военное руководство в курсе боевой операции и готовится ко Дню Независимости представить к наградам военный состав боевой бригады, которая провела успешный огневой удар.

Позже Мысягин пообещал опубликовать и участников уничтожения БМП.