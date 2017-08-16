Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны

16.08.2017 15:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны

Всего зафиксировано 33 вооруженные провокации. За прошедшие сутки в зоне АТО ранено четверо бойцов, погибших среди военных нет. Об этом в ходе брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает 112.ua.

На луганском направлении было зафиксировано 10 обстрелов. Боевики "ДНР" обстреливали Попаснянский район и Бахмутскую трассу.

На донецком направлении ситуация остается тяжелой, зафиксировано 9 обстрелов. Террористы обстреляли из стрелкового оружия Верхнеторецкое, а из минометов - Светлодарск и Авдеевку.

На мариупольском направлении наблюдается активизация бандформирований по всей линии фронта. Боевики нанесли огневые удары по Марьинке, Красногоровке, Докучаевску и Павлополю.

Сообщается, что один из четырех раненых бойцов ВСУ получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, раненые, Минобороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх