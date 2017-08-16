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Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва
16.08.2017 12:41
Бойцы ВСУ продолжают зачистку Донбасса от российских террористов. Оодин из боевиков "ДНР" Игорь Быстролетов был настолько потрясен смертью очередного террориста, что опубликовал фото своего подразделения и признался, что половины людей на фотографии уже нет в живых, передает dialog.ua.
В Сети сообщают, что возмущение террориста большими потерями он выразил после сообщения о смерти боевика с позывным "Макар" - осколок боевого снаряда поразил его со спины. Очередная потеря стала настолько значимой для боевика, что он решил опубликовать фотографию боевого подразделения "ДНР" и отметил, что половина террористов уже мертва.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, потери, ВСУ, террористы
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