Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение

17.08.2017 13:10

Донецкая область в последнее время упоминается в СМИ (в том числе - мировых) намного чаще, чем раньше. В пламени борьбы и горниле перемен наш край фактически рождается заново. Об этом председатель Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский периодически рассказывает СМИ, а также на своей странице в «Фейсбуке».

«Путин будет лезть, пока не получит по зубам»

В недавнем интервью изданию «Укринформ», комментируя неутихающие боевые действия на Донбассе, Жебривский отметил, что российские оккупанты добиваются дестабилизации не только в нашем регионе, но - во всей Украине.

«Очевидно, что Путин не собирается отпускать Украину. Ему не нужна ни часть Донетчины или Луганщины, ни весь Донбасс. Путин хочет всю Украину. Я долго анализировал и думал - зачем Путину и России Украина? Земли у них больше, чем достаточно. Там порядок не могут навести. И проанализировав, в том числе, и исторические аспекты, я уяснил для себя - российская империя невозможна без человеческого ресурса Украины. Без подпитки человеческим интеллектуальным ресурсом с Украиной российская империя погибнет», - отметил глава Донецкой ОГА.

По мнению Жебривского, сейчас РФ не намерена устраивать широкомасштабное наступление (хоть многие эксперты этого опасаются, в том числе, во время намеченных на сентябрь в Беларуси российско-белорусских военных учений).

«Наши Вооружённые Силы, Национальная гвардия, другие силовые структуры уже показали, что так просто наблюдать за наступлением не собираются. Полностью захватить Украину невозможно, однако держать как кровоточащую рану - да. Именно поэтому и происходят эти постоянные обстрелы, диверсии вражеских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, у Путина в марте следующего года выборы, и ему нужно показать, что он болеет за «данбаский» народ. Поэтому возможны очередные обострения в Донбассе. Путин будет лезть, пока не получит по зубам», - считает губернатор.

Окружающая среда - под ударом

Война нанесла по донецкому региону массу страшных ударов. Особенно достаётся прифронтовым городам, многие из которых оказались на грани техногенной катастрофы.

К примеру, тот же Торецк (бывший Дзержинск) из-за повреждения водовода «Горловка-Торецк» в результате одного из обстрелов в 2017 году столкнулся сразу с двумя проблемами. Во-первых, начали затапливаться шахты имени Артёма и «Южная», из-за чего на поверхность поднимается газ метан (попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлениям людей). Во-вторых, местные жители получают воду лишь в течение двух часов в сутки (ежедневно с водовода вытекает около 12 тысяч кубометров воды).

Ещё одна угроза техногенной катастрофы для Торецка исходит от фенольного завода в районе Новгородского, откуда в любой момент из резервуара в случае прорыва дамбы в пригородные населённые пункты могут потечь жидкие отходы.

Проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах мешают боевики ОРДО, которые не дают гарантий соблюдения «режима тишины».

В подконтрольной части проводят двухлетнюю мониторинговую программу атмосферных выбросов, которая происходит в режиме онлайн. «До конца года будем мониторить поверхностные и подземные воды, цинк, свинец и другие ингредиенты, которые выбрасываются в атмосферу. И каждый человек в режиме онлайн из Мариуполя или Курахово сможет зайти на сайт Департамента экологии ОГА и посмотреть, чем в такой-то период дышали, какие выбросы были, - заявил Жебривский. - В следующем году планируем установить датчики и на границах так называемых санитарных зон - чтобы иметь информацию и доказательства того, какие именно предприятия и в какой мере влияют непосредственно на жилые кварталы».

Глава ОГА напомнил и о начале масштабной программы по твёрдым бытовым отходам.

«В течение нынешнего и следующего годов будет построено по французской технологии четыре полигона твёрдых бытовых отходов: вторая очередь в Краматорске, в Курахово, в Волновахе и под Мариуполем. Объём финансового ресурса - около 350 милллионов гривен. Также будут построены перегрузочные и сортировочные станции, а когда всё это запустим, конечным этапом станет строительство мусороперерабатывающих заводов. Это комплексная программа где-то на пять-семь лет», - рассказал Жебривский.

Строятся и очистные сооружения - в Константиновке, Покровске, Бахмуте, Угледаре, Славянске, Краматорске. В следующем году ими займутся на юге.

В текущем году в подконтрольной части региона будет восстановлено и запущено для эксплуатации семь парков.

Энергетические решения

Идут бои и на энергетическом фронте. Авдеевка и Красногоровка, которые раньше получали электричество из ОРДО (и часто оставались без света из-за постоянных повреждений ЛЭП в результате обстрелов со стороны боевиков), теперь запитаны с подконтрольной территории.

Энергией со стороны «ДНР» до недавнего времени пользовались лишь несколько сёл вблизи оккупированной Горловки (Жованка, Зайцево, Бахмутка и Пески), но часть из них уже подключили к энергетической сети контролируемой Украиной территории. Окончательно работы должны завершиться ко Дню Независимости 24 августа.

Комментируя решение об отключении территории «ДНР» от украинской энергосистемы, Жебривский подчеркнул, что оно было принято после захвата оккупантами украинских предприятий и неуплаты долгов за энергоснабжение.

«Пока ДТЭК был общим и на контролируемой, и на неконтролируемой территории, то они там с этим балансом как-то решали. Но после «национализации» террористами той части, которая принадлежала облэнерго, эти перетекания стали прямым минусом энергорынка, - заявил губернатор. - В связи с тем, что там никто не собирался платить, было принято соответствующее решение о прекращении энергоснабжения. При этом люди, которые проживают на контролируемой Украиной территории, не пострадают. А террористам придётся найти механизмы уплаты долгов, которые Украина на сегодняшний день получила от баланса перетеканий… Ещё ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны сюда и с нашей туда был для Украины минус 30 миллионов гривен в месяц… На сегодня только за поставки воды КП «Вода Донбасса» на той территории долги достигают 1,6 миллиард гривен, из них примерно 70% - это электроэнергия».

Водные проекты

Сложнейшее положение с водоснабжением также намерены решать, вкладывая в это огромные средства.

«Думаю, что в следующем году, или же до конца года, мы обеспечим альтернативным водоснабжением Мариуполь, Никольский, Мангушский районы. Приняв некоторые меры здесь, между Славянском и Краматорском, мы увеличим напор воды и сможем уже обеспечить Волноваху. После этого мы сможем более серьёзно говорить с той территорией об уплате за водоснабжение. Мы не ставим целью навредить, мол, там террористы и т.д. Там проживают украинские граждане, которые вынужденно живут на временно оккупированной территории. Однако, должны быть платежи», - отметил Жебривский в интервью «Укринформу».

По его словам, если будет оплата по тарифам, которые утвердила Украина для КП «Вода Донбасса», живительную влагу ОРДО не отключат даже после того, как на подконтрольной части появится автономное водоснабжение (которое обойдётся примерно в 3,5 млрд грн).

«Мы не можем сделать так, как в Луганской области - отключить из-за неуплаты долгов. На Луганщине после Попасной ветка водопровода ушла на временно неподконтрольную правительству территорию Украины. У нас же ситуация более сложная. Фактически водопровод, канал «Северский Донец», заходит на часть Горловки, Донецк, Ясиноватую и идёт далее на Мариуполь. То есть, отключив водоснабжение для той территории, мы отключим от воды Волноваху, Мариуполь, Никольский и Мангушский районы», - пояснил глава Донецкой ОГА.

На своей странице в «Фейсбуке» губернатор сообщил, что на совместном заседании рабочей группы областные власти и руководство КП «Компания «Вода Донбасса» предварительно сверстали программу по реконструкции системы водоснабжения Донетчины.

«На интерактивную карту нанесли критические точки, которые требуют нашего скорейшего вмешательства: Авдеевка, Марьинка и Красногоровка, Мариуполь, так называемый Покровско-Селидовский промузел и собственно канал Северский Донец - Донбасс, - отметил Жебривский - По всем, в принципе, есть технические решения и, понятно, финансирование. Кроме Авдеевки. По нашим расчётам, туда надо вложить не менее 500 миллионов - на 25 тысяч населения. Очень затратно. Поэтому вопрос пока остаётся открытым. По другим «точкам» ясности больше».

Ставка на малый и средний бизнес

В начале августа Жебривский сообщил, что произошло знаковое событие - как для него лично, так и всей Донетчины: победители первого отбора программы развития малого и среднего бизнеса «Украинский донецкий кулак (куркуль)» получили первый транш на финансирование своих проектов.

«По первому отбору были отобраны 20 человек, 14 уже подписали соглашения, ещё шесть на подписании, потому что там есть проблемы с местными муниципалитетами. Мы готовим их командировки в Польшу. На второй этап было подано гораздо больше заявок, и это набирает обороты. Почему не спешат? Есть две причины. Первая - достаточно высокий уровень патернализма в Донецкой области, как, собственно, и по всей Украине. Это наше совковое прошлое, это когда нам 80 лет долбили, что «всё вокруг колхозное, всё вокруг ничьё». Вторая причина - недоверие. Недоверие, что просто так может быть, что будут выделять деньги, и не будут требовать за это взятки, или ещё каких-то вещей, - рассказал губернатор. - Но этот лёд тронется, и я думаю, что после третьего этапа, когда уже несколько десятков человек получат гранты, мы покажем реализацию этих проектов по телевизору, это будет уже настоящий бум… Не хочу загадывать, но денег у нас хватит на 600 кулаков уже в этом году».

Так, благодаря программе переселенец из Антрацита (временно оккупированная часть Луганщины), который сейчас проживает в Краматорске, откроет автомастерскую. А переселенка из Горловки построит теплицу для выращивания цветов на продажу в селе Александровка (Лиманский р-н). В Бахмуте появится полноценная швейная мастерская, которая будет работать с клиентами дистанционно.

140 миллионов выделено на программу только из облбюджета. При этом 250 тысяч выдаёт региональная казна, ещё столько же - муниципалитет: район, город. То есть, человек может получить до 500 тысяч гривен.

Губернатор признал, что большинство людей не готовы квалифицированно написать бизнес-проект. Поэтом к делу подключили местные структуры центров занятости, а также отделы департаментов и управлений экономики, которые помогали бы с этим.

«Хочу ещё раз подчеркнуть - это не кредит, а грант. Возвращать не нужно! Но понятно, что просто так деньги тоже не будут даваться… Есть как личная ответственность человека, так и контроль муниципалитетов по реализации этого проекта, - говорит Жебривский. - Наша программа «Украинский донецкий кулак (куркуль)» ставит целью создание класса мелких и средних собственников во всех хозяйственных сферах… Будем стимулировать активных людей, которые имеют идеи, имеют видение и желание их реализовать, но не имеют средств на старт. Это не поддержка уже действующего бизнеса, это - начало нового».

Наш регион преображается

«30 процентов жителей Донецкой области являются сторонниками вступления Украины в НАТО. Такие данные соцопроса обнародовал Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива. К тому же, в Донецкой области, по данным социологов, 32 процента населения поддерживают вступление Украины в ЕС. И почти каждый третий житель Донетчины (29%) положительно воспринимает идею введения визового режима с Россией.

Согласно опросу, около 80% молодёжи Донетчины идентифицирует себя сейчас как украинцы, вне зависимости от происхождения.

Ольга НИКОЛАЕВА.