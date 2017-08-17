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На заводе с ядерным могильником полыхает пламя
Завод в Донецке, где произошло возгорание, на своей территории имеет массу крайне опасных веществ
Вчера вечером, 16 августа, в Донецке в районе Донецкого завода резино-химических издели около 17 часов начался пожар. Предположительно, причиной возгорания является воспламенение сухой травы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Также они высказали предположение, что на ДЗРХИ могут гореть склады с остатками взрывчатых веществ — окфола и гексогена.
Территория предприятия была оцеплена так называемым «МЧС ДНР». При этом на данный момент боевики о причинах пожара и что там горело не сообщают. Также пока не известно, удалось потушить пожар на данный момент.
Отмечается, что ДЗРХИ был режимным предприятием по утилизации боеприпасов. Так же на его территории находится ядерный могильник.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донецк, Донбасс, могильник, пожар, завод
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