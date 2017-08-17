- В Донецкой области начали строить газогон в обход «ДНР»18:40
- КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО18:20
- В Мариуполе на блокпосту "шестерка" наехала на военнослужащего15:30
- ЧТО НОВОГО ЖДЕТ ШКОЛЬНИКОВ УКРАИНЫ НА 1 СЕНТЯБРЯ14:58
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата 08:23
- УБРАТЬ КАШИ ИЗ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ ПРЕДЛОЖИЛИ В ДРУЖКОВКЕ20:54
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»11:22
- КАК ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАМАТОРСКЕ11:15
УБРАТЬ КАШИ ИЗ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ ПРЕДЛОЖИЛИ В ДРУЖКОВКЕ
Чем будут кормить детей в новом учебном году?
Через пару недель ученики вновь сядут за парты и будут осваивать тонкости различных школьных предметов. А для того, чтобы у детворы хватало сил и энергии грызть гранит науки необходим соответствующий режим питания. Для этих целей в каждой школьной столовой разрабатывается цикличное меню, которое должно удовлетворять потребности детей и отвечать всем нормативно-правовым актам.
Об организации питания школьников в преддверии 1 сентября шла речь на заседании исполкома.
- В предыдущем учебном году горячим питанием было охвачено 4133 ученика на сумму 5 млн 525 тыс. грн. Из этих средств 1 млн 672,5 тыс. грн. – профинансировано из местного бюджета, - рассказала начальник городского отдела образования Светлана Лазебник. – 605 школьников кормили бесплатно обедом на сумму 10 грн. Это дети льготных категорий и из семей участников АТО. Из местной казны также компенсировалось 50 % от стоимости питания учеников младших классов.
Горячими обедами для детей городские школы обеспечивает КП «Общественное питание» через 11 столовых и одну раздаточную. По словам директора предприятия Ольги Фурман, в течение года их расходы увеличились больше, чем на миллион, за счет подорожания продуктов и повышения зарплат сотрудников.
- Цена питания осталась прежней, а затраты растут, поэтому оборотных средств на замену оборудования просто нет, - пояснила директор. – У меня есть еще предложение – постепенно выводить из школьного меню каши. Дети их не любят и плохо кушают. Зато популярностью пользуется выпечка собственного приготовления. Поэтому нам необходимо приобрести современные пекарские шкафы и тестомесильные машины для обеспечения детей свежей выпечкой в достаточном количестве.
Городской голова Валерий Гнатенко отметил, что изменения в школьном меню возможны только после согласования с компетентными специалистами, которые подтвердят, что это не пойдет в разрез с установленными нормами. А вот о закупке оборудования можно разговаривать в следующем году, когда будет приниматься местный бюджет на новый период.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, школа, меню, Дружкова
- В Донецкой области начали строить газогон в обход «ДНР»18:40
- КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО18:20
- Водолазы подняли арсенал боеприпасов со дна одного из озер Старобельского района15:45
- В Мариуполе на блокпосту "шестерка" наехала на военнослужащего15:30
- ЧТО НОВОГО ЖДЕТ ШКОЛЬНИКОВ УКРАИНЫ НА 1 СЕНТЯБРЯ14:58
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата 08:23
- УБРАТЬ КАШИ ИЗ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ ПРЕДЛОЖИЛИ В ДРУЖКОВКЕ20:54
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»11:22
- В Донецкой области начали строить газогон в обход «ДНР»18:40
- КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО18:20
- Кабмин опубликовал новые социальные нормативы на газ18:00
- Польша принялась выдворять украинцев17:45
- Полиция Люксембурга "вооружилась" электромобилями Tesla Model S 17:30
- Ракетный скандал: Николаенко назвал главную угрозу для Украины (видео)17:14
- Как договориться с банком о пересмотре условий кредита16:55
- Украинца, который нашел клад, ждет тюрьма16:40
- В Днепре бросили гранату в квартиру беременной девушки 16:20
- Юниорская команда "Динамо" проигнорировала игру в Мариуполе 16:10
- Чому мед більш корисний ніж цукор?14:25
- Как «спасти» свою машину от палящего солнца11:45
- МЮСЛИ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?09:00
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить08:50
- Як зберегти хороший зір?08:12
- Найпоширеніші причини облисіння07:14
- 6 причин отказаться от кукурузы навсегда!21:30
- Шесть заблуждений о болях в спине19:35
- Як назавжди забути про розширені пори на обличчі?18:39
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- "Они хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР"?! Они справляются на 200%", - жители Донбасса рассказали об издевательствах боевиков, сравнив их с Украиной
- "Мы будем выдавать паспорта РФ всем беженцам из "Л/ДНР"", - в Кремле пришли в бешенство от того, что США строит в Очакове свою базу
- Вот как снять любую зубную боль всего за несколько секунд
- Три этих человека хорошо известны: у Авакова раскрыли фамилии главных "путинских агентов" в Украине
- Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва
- Как узнать, кто отслеживает ваш телефон! Это стоит запомнить каждому! ВИДЕО
- Назван лучший президент Украины
- Здравствуйте. Я — патологоанатом Я раскрою вам основную причину смерти.
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?