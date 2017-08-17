В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»

17.08.2017 11:22

Ситуация в зоне АТО остаётся напряжённой. Количество обстрелов скачет от 15 до 30 в сутки. И имеет тенденции к росту. Оккупанты, которые в первой половине августа нарушали «режим тишины» в основном в тёмное время суток, всё чаще ведут огонь и средь бела дня. Растёт и мощь ударов - в ход пускают и 120-мм миномёты, и переносные реактивные пусковые установки «Град» («Партизан»).

Международное волонтёрское сообщество InformNapalm сообщило,

что российские оккупанты на Донбассе прячут свои установки «Град»,

выдавая их за гражданские грузовики. На снимках,

опубликованных сообществом, видно, что извне машина выглядит, как обычный грузовик,

однако затем с неё снимают брезентовый тент,

под которым видно замаскированный «Град».

Организация отмечает, что боевая машина прибыла прямо из «военторга» России

(она построена на базе модернизированного «Урала» с дизелем ЯМЗ-238),

а вершиной цинизма является надпись на лобовом стекле: «Осторожно, дети на дорогах».





«Я вижу разрывы снарядов в районе промзоны»

Если в начале августа захватчики больше терзали Луганщину, то в последнее время наиболее интенсивно огневые удары российско-террористические войска сосредоточили на Донетчине. По данным группы «Информационное Сопротивление», именно там на некоторых участках противник «с целью отработки слаженности действия своих миномётных и артиллерийских подразделений» размещает их на передовых позициях. При этом основное внимание уделяется отработке вопросов выхода артиллерийских расчётов на огневые позиции, подготовки их к стрельбе, а также непосредственного нанесения огневых ударов по схеме «огонь-перемещение-огонь».

На донецком направлении под обстрелами позиции сил АТО на шахте Бутовка, а также у Авдеевки, Каменки, Майорска, Новоселовки, Верхнеторецкого (в результате миномётного обстрела украинских укреплений там 14 августа сразу пятеро украинских воинов получили ранения), Невельского, Луганского.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг проводя недавно онлайн-брифинг из Авдеевки, вынужден был прервать его, заявив: «Я прошу прощения, но я не могу больше говорить. Я вижу, что начинаются боевые действия, я вижу разрывы снарядов в районе промзоны. Я вынужден заканчивать».

В Новолуганском, что вблизи Светлодарска, под огонь боевиков попали жилые кварталы. Была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стёкла, иссечены осколками стены, забор и автомобиль. «Лишь чудом в доме не возник пожар в результате возгорания газа, который вытекал из повреждённой трубы. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал», - уточняют в штабе АТО.

После некоторого затишья начались обстрелы контрольного поста «Марьинка», где украинские пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ.

На мариупольском направлении жарко и у самой Марьинки (прилетало и в жилые кварталы, к счастью, без жертв), а также у Красногоровки, Лебединского, Чермалыка, Старогнатовки, Талаковки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино. На этом направлении противник неоднократно использовал переносные реактивные пусковые установки «Град»-П («Партизан»).

На луганском направлении оккупанты атакуют у Новозвановки, Новоалександровки, Новотошковского, Станицы Луганской, Счастья, Крымского, Катериновки, Троицкого.

Пресс-центр штаба антитеррористической операции отмечает, что «в случае систематического невыполнения противником мирных договорённостей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжёлое вооружение и дать врагу жёсткий ответ».

РФ куёт диверсантов и антиснайперов

В «Информсопротивлении» отмечают высокую активность ведения разведки противником (с привлечением войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки) с целью уточнения боевых порядков ВСУ на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения. Активизация деятельности ДРГ оккупантов фиксируется по всей линии соприкосновения.

Также российское командование т.н. 1-го и 2-го армейских корпусов («армии» террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» соответственно) продолжает проводить скрытую ротацию частей и подразделений, находящихся на передовых позициях, перегруппировку и передислокацию своих сил и средств (с целью их усиления).

По данным ИС, в районе оккупированной Горловки отмечается появление на передовых позициях значительного количества боевиков из числа уроженцев и бывших жителей населённых пунктов, находящихся на подконтрольной Украине территории - в непосредственной близости от линии разграничения.

«Основная масса таких боевиков прошла диверсионно-террористическую подготовку в РФ, и будет направляться на подконтрольную Украине территорию для проведения разведывательных операций, диверсий и терактов, - уверяют в ИС. - Некоторые из них могут использовать для прикрытия документы государственных организаций, предприятий и учреждений, полученные до агрессии РФ по месту работы».

Сообщают в ИС и о том, что по распоряжению командования «1-го АК ДНР», в двух бригадах и трёх отдельных батальонах из состава данного «армейского корпуса» проводится отбор и подготовка личного состава для формирования «антиснайперских групп».

«Процесс осуществляется под контролем и руководством группы «инструкторов» из состава частей спецназа ГРУ ГШ РФ (порядка 10 человек, прибыли в Донецк из Ростова-на-Дону (РФ) специально для выполнения данной задачи), - отмечает «Информсопротивление». - Данный процесс инициирован российскими кураторами в штабе «1-го АК ДНР», обеспокоенными «… активностью снайперов ВСУ на переднем крае, вооружённых современными снайперскими комплексами западного производства, что уже привело к неоправданному увеличению потерь в подразделениях, обороняющихся в первом эшелоне…». Для данных «антиснайперских групп» ожидаются целевые поставки российских снайперских винтовок ВССК «Выхлоп» (6С8) (на данный момент, как минимум, восемь таких винтовок уже применяются в составе российских ДРГ в зоне АТО)».

Откровения Хуга

Цинизм, с которым оккупанты Донбасса говорят одно, а делают совсем другое, похоже, окончательно «достал» представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В их сообщениях всё чаще стали появляться неопровержимые доказательства нарушения российско-террористическими войсками Минских договорённостей: масса запрещённой военной техники у линии разграничения, тотальные обстрелы, орудия в жилых кварталах, огромное количество «не местных» военных... В ответ боевики и их российские хозяева начали сбивать беспилотники Миссии, а также запугивать наблюдателей. Чем, похоже, переполнили чашу терпения. И заставили представителей СММ ОБСЕ «прозреть».

На этой неделе первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели видели в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) у вооружённых людей знаки отличия РФ, а также российское оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Также представители Миссии общались с людьми, которые сказали, что являются военными РФ.

Ждём обострения ко Дню Независимости

Военный эксперт Михаил Жирохов охарактеризовал обстановку в зоне АТО и дал краткосрочный прогноз:

«Если же говорить о краткосрочном прогнозе развития ситуации на Донбассе, то практически все военные говорят о возможных «стандартных» провокациях и локальных обострениях, приуроченных к 24-му числу (День Независимости Украины). Наша разведка говорит о приходе пары эшелонов с боеприпасами и ГСМ на железнодорожную станцию «Иловайск» - основной логистический центр снабжения гибридных войск на Донбассе, о колоннах российской техники в районе погранперехода «Новоазовск», усилению частей гибридной армии за счёт переброски дополнительного количества бронетехники.

Разрушены тысячи домов, пострадали сотни тысяч человек

С начала войны на Донбассе более 1,6 миллиона украинцев пострадали от боевых действий, став вынужденными переселенцами. Ещё 800 тысяч человек, живущих непосредственно вблизи от линии фронта, ежедневно подвергаются опасности. Об этом говорится в новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

По данным представителей ООН, в июле на Востоке Украины семь мирных граждан погибли и 42 получили ранения. Этот показатель оказался на 25% ниже по сравнению с данными за предыдущий месяц и на 41% ниже данных за июль прошлого года. В то же время в докладе отмечается, что общий уровень столкновений, которые приводят к человеческим жертвам, остаётся высоким. За период с января по июль 2017 года количество пострадавших (погибших и раненых) составило 441 человек. По сравнению с тем же временным отрезком в 2016 году этот показатель вырос на 26%.

Каждую неделю обстрелами повреждаются от 40 до 60 жилых домов (до девяти в день) и более 10 тысяч домов и квартир требуют восстановительных работ.

По статистике, за 3,5 года войны были повреждены, как минимум, 150 больниц, повреждено или разрушено 700 школ.

По данным Минобороны Украины, примерная сумма прямых убытков из-за войны составляет уже около 50 миллиардов долларов.

Андрей ПИТОНОВ.