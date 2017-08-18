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ЧТО НОВОГО ЖДЕТ ШКОЛЬНИКОВ УКРАИНЫ НА 1 СЕНТЯБРЯ
Недавно Министерство образования обнародовало новые методические указания для преподавания школьных дисциплин. Согласно документации, школы теперь могут вместо части уроков физкультуры поставить другой предмет, а учителя могут организовывать учебный процесс по своему усмотрению. Правда, речь идет об активных занятиях, например плавание или хореография.
Первоклассники не будут получать домашние задания. Их будут давать только со второго класса и на их выполнение должно занимать не более 45 минут, а на задания в третьем классе запланированы 70 минут, а в четвертом – 90 минут.
Также в младших классах нельзя задавать дополнительные задания по рабочим тетрадям и учебникам. К тому же, теперь нельзя давать задания на выходные дни, каникулы и праздники.
В первом классе оценок дети получать не будут. Со второго по четвертый класс оценки будут ставить исключительно по таким предметам, как математика, естествознание, чтение и украинский язык.
Теги: Донбасс, образование, школа, 1 сентября
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