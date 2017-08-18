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Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата
Сети впечатлила история сына замученного российскими боевиками депутата из Горловки
Сын Героя Украины, замученного боевиками ДНР депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака служит в патрульной полиции Киева.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Тирон.
По его словам, Юрий Рыбак возглавляет отдел мониторинга Управления патрульной полиции Киева.
«Пишу, потому что с первых минут знакомства с Юрием чувствуешь офицерскую порядочность, принципиальность, патриотизм. Он является активистом Евро Майдана, имеет активную гражданскую жизненную позицию, один из первых кто посягнул и наплевал на корону семьи Януковича еще задолго до Революции достоинства», — сообщил Тирон.
Будучи инспектором в Донецком областном ГАИ, Рыбак составил протокол на свата Януковича за вождение в нетрезвом виде, за что был переведен в ППС.
«А еще Юрий, будучи в комиссии по приему в полицию, НЕ пропускал милиционеров, а именно, тех кто разгонял и пытал на Майдане активистов», — отметил его товарищ.
Запись о Рыбаке впечатлила пользователей сети, которые делятся историей полицейского на своих страницах в соцсетях.
Согласно предыдущим сообщениям, глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что одну из улиц в находящейся пока под контролем боевиков Горловке назовут именем проукраинского активиста, депутата городского совета Владимира Рыбака, убитого в начале оккупации.
Боевики 17 апреля 2014 года похитили Рыбака, который пытался установить украинский флаг на здании Горловской райгосадминистрации. Позже его тело со следами жестоких пыток было найдено в реке Торец возле Райгородка Донецкой области. Он был одним из первых погибших на Донбассе.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, депутат, война, Горловка, сын, ДНР, АТО
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