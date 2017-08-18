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КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИПЛОМ, ОСТАВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ АТО
В связи со сложившейся ситуацией на Востоке Украины многие студенты остались без своих дипломов. Либо вернуться в свои вузы уже нет возможности, либо нет смысла – документы могут быть уничтожены.
Как восстановить диплом
Чтобы восстановить свой документ об образовании, нужно будет пройти пять этапов.
Этап 1. Заявление
Специалисты и магистры должны написать заявление, в котором указываются причина и обстоятельства потери диплома.
Этап 2. Собрать документы
Кроме заполненного заявления в министерство образования необходимо подать еще копию первой страницы паспорта, и копию потерянного диплома. Если копии диплома нет, то список документов и порядок подачи необходимо уточнить непосредственно в МОН по телефону: (044) 481-32-37.
Если об утрате документа уведомлены органы внутренних дел и проводилось рассмотрение, то нужно прикрепить справку об этом.
Этап 3. Оформление приказа
Собрав все документы и передав его, Министерство подготовит приказ о выдаче дубликата.
Этап 4. Оплатить
Нужно будет заплатить за стоимость бланка, квитанцию сохранить.
Этап 5. Получение дубликата
Квитанцию об оплате и паспорт нужно будет предъявить для получения копии своего диплома. Адрес: г. Киев, ул. Крещатик, 34, ком. 417.
Если возникли вопросы касательно порядка получения дубликата, можно набрать номер «горячей линии» в Краматорске: 0800-50-45-20, (066) 113-93-75.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, образование, диплом, восстановление, АТО
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