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В Донецкой области начали строить газогон в обход «ДНР»
На своей Facebook-странице Павел Жебривский, возглавляющий Донецкую ВГА, сообщил о начале строительства газогона, который будет проходить из Очеретного в Авдеевку. Как сообщает replyua.net, это даст возможность прифронтовому городу получать голубое топливо из украинской территории, подконтрольной Киеву.
По словам Жебривского, началось строительство подводящего газопровода высокого давления по направлению из Очеретного до Авдеевки. Была проведена разметка трассы прокладки, а подрядчики уже начали выполнять строительно-монтажные работы. Спустя некоторое время следует ожидать первых установок трубы, добавил Павел Жебривский, подчеркнув, что для выполнения описанных выше работ планируется потратить 58 миллионов гривен.
Глава Донецкой ВЦА выразил надежду, что отныне как Авдеевка, так и расположенные рядом населенные пункты не будут зависеть от трубы, которая проходит от трубы, идущей от территории, временно неподконтрольной украинским властям. Следует напомнить о том, что ранее поставка газа в прифронтовой город осуществлялась по магистральному газопроводу «Макеевка-Авдеевка».
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, строительство, газ, ДНР
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