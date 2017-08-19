Красный Крест назвал число погибших гражданских во время войны на Донбассе

19.08.2017 19:26

На Донбассе с начала боевых действий погибли более 2700 гражданских лиц.

Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста в Украине на своей странице в Twitter, передает «Слово и Дело».

«Более 2700 гражданских были убиты в вооруженном конфликте на Востоке Украины», - говорится в сообщении.

Ранее Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 121 тонну медикаментов и строительных материалов. А также 113 тонн гуманитарной помощи.

Источник: ru.slovoidilo.ua