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Около Мариуполя потерпела крушение яхта

19.08.2017 16:50
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Около Мариуполя потерпела крушение яхта

Крушение судна произошло в акватории моря, напротив Азовского судоремонтного завода. В результате усиления ветра была повреждена мачта и яхта дала течь. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Сообщение от капитана яхты "Виолетта" ХРК 0254к о том, что экипаж в количестве трех яхсменов терпит бедствие, поступило в дежурную часть СВС-1 18 августа в 13:20", - говорится на сайте горсовета.

По спасательной службе была объявлена тревога "Сбор - Авария", а спасательный катер немедленно вышел в указанный квадрат для оказания помощи экипажу яхты.

Яхта "Виолетта" ХРК 0254к, зарегистрированная в Харьковер, была отбуксирована  спасательным катером в бухту коммунального  водно-спортивного центра (в/с Ильича). 

Источник: abcnews.com.ua




Теги: Донбасс, Мариуполь, яхта, крушение
 
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