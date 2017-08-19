Около Мариуполя потерпела крушение яхта

19.08.2017 16:50

Крушение судна произошло в акватории моря, напротив Азовского судоремонтного завода. В результате усиления ветра была повреждена мачта и яхта дала течь. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Сообщение от капитана яхты "Виолетта" ХРК 0254к о том, что экипаж в количестве трех яхсменов терпит бедствие, поступило в дежурную часть СВС-1 18 августа в 13:20", - говорится на сайте горсовета.

По спасательной службе была объявлена тревога "Сбор - Авария", а спасательный катер немедленно вышел в указанный квадрат для оказания помощи экипажу яхты.

Яхта "Виолетта" ХРК 0254к, зарегистрированная в Харьковер, была отбуксирована спасательным катером в бухту коммунального водно-спортивного центра (в/с Ильича).

Источник: abcnews.com.ua



