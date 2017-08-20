Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз

20.08.2017 20:50

Самыми сложными юридическими проблемами переселенцев остаются первичное получение паспорта, вклеивание фотографий и восстановление паспорта в случае утраты. Это подтверждают и сами внутренне перемещенные лица (ВПЛ), и правозащитники, которые им помогают. Но все эти круги бюрократического ада не идут в сравнение с тем, через что надо пройти переселенцу, в случае необходимости получения решения Государственной миграционной службы. Об этом сообщается на сайте программы «Советник по вопросам ВПЛ».

Действующим законодательством (Постановлением Кабинета Министров Украины 302 от 25.03.2015 года и Приказом 320 Министерства внутренних дел от 13.04.2012 года) регламентирован Порядок получения паспорта по достижении 14 лет, 16 и 18 лет. Указан перечень документов, которые должны подаваться заявителем для получения паспорта гражданина Украины. Указаны сроки, в которые должен быть оформлен паспорт. Указаны дополнительные источники получения информации о лице в случае, если имеющейся недостаточно.

«Но этот порядок не работает для детей-переселенцев. Они должны подготовиться, что за паспорт гражданина Украины им придется побороться, как за самый ценный приз, медаль за достижения. А такие вещи просто не даются. Почему? Только потому, что ребенку не повезло быть внутренне перемещенным лицом. Дополнительные проверки ГМС, которые сейчас набирают обороты, ударили по таким детям больнее», – говорится в материале Программы.

Приводятся две истории из многих.

История первая. Девушка, сирота из Крыма, которой недавно исполнилось 18 лет. В Крыму проживала в интернате, потом в техникуме. Имеет все документы. Оригиналы и копии: решение суда, свидетельство о смерти отца, свидетельство о рождении, аттестат из школы, ученический билет из техникума. Выехала из Крыма потому, что решила со своим парнем проживать на подконтрольной украинской власти территории. А еще она беременна, поэтому вопрос получения паспорта стоит очень остро.

Девушка обращается к ГМС в Переяслав-Хмельницком. Предоставляет все документы. Но у нее отказались принять заявление. Без объяснения причин. Она пытается выяснить ситуацию – и никаких ответов не получает. Во второй раз с ней уже идет будущий муж, отец ее ребенка. От них принимают заявление, но не документы. То есть с документами никто даже не пытался работать. После обращения к Советнику по Киевской области и обращения в Главное управление ГМС документы у девушки наконец принимают. Специалисты главного управления уверяют, что имеющихся документов достаточно. Минсоцполитики подтверждает, что девушка была в базе «Дети» и что они готовы предоставить необходимую информацию, когда будет официальное обращение от ГМС.

Проходит месяц, другой, третий. Девушка рожает. Проходит еще месяц. С момента обращения прошло уже 4 месяца. Мать ребенка не имеет паспорта, ребенок не зарегистрирован. Официального ответа ГМС нет. Отказа тоже. В результате и мать и ребенок фактически лишены возможности реализовать свои гражданские права и обратиться за предоставлением социальных услуг или социальной помощи.

История вторая. Парень 14 лет, рожден от граждан Украины в Украине. Живет в Днепропетровской области, внутренне перемещенное лицо. Родители – внутренне перемещенные лица. Обращается за получением паспорта гражданина Украины впервые. Кроме указанных в перечне документов от парня требуют справку из школы, обязательно с фото, военный билет отца, и справку с места работы отца. При том, что это не предусмотрено действующим законодательством Украины и требование не оформлено официально. Уполномоченные лица Главного управления ГМС пока не отвечают.

Ребенок продолжает жить без паспорта, отец пытается собрать необходимые документы.

«Характерно, что нарушая закон, создавая дополнительные препятствия для реализации конституционного права на получение паспорта гражданина Украины, органы ГМС избегают фиксации этого нарушения, и соответственно, создают препятствия для обжалования своих противоправных действий и бездействия», – отмечается в материале Программы.

В обоих случаях граждане Украины не получили официальных отказов для обжалования. Они вынуждены бороться с искусственными препятствиями. Граждане лишены возможности воспользоваться средствами социальной защиты и вынуждены длительное время оставаться без средств к существованию.

Источник: dnews.dn.ua