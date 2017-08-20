«ДНР» ПЛАНИРУЕТ «НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ» НЕДВИЖИМОСТЬ «АПК-ИНВЕСТ», «ПРОМИНВЕСТБАНК» И «НЕДРА УКРАИНЫ»

20.08.2017 16:12

В августе и сентябре 2017 года пройдут судебные слушания, на которых так называемый «Фонд госимущества «ДНР» готовится отсудить недвижимое имущество ряда украинских компаний.



В список подлежащих «национализации» попала собственность компании ЧАО «АПК-Инвест», недвижимость национальной акционерной компании «Недра Украины», имущество ООО «Альткомавтотранс», банковские помещения ЗАО «Акционерное коммерческое промышленно-инвестиционный банк», а также дворец спорта «Динамо», принадлежащий физкультурно-спортивному обществу «Динамо».



Судебное заседание по иску «Фонд госимущества «ДНР» о признании права собственности на «бесхозное» недвижимое имущество украинских компаний, готовятся провести в арбитражном суде Донецка в конце августа – начале сентября текущего года. Информацию о проведении судебного заседания незаконная организация «ДНР» разметила на своем официальном сайте в разделе «Судебные вызовы».



В «официальном» электроном документе указывается, что после опубликования судебного вызова собственники украинских компаний считаются надлежащим образом уведомленными о месте, дате и времени проведения судебного заседания.



В середине июня текущего года на официальном сайте организации «ДНР» уже сообщалось, что подконтрольный организации «Фонд госимущества» обратился в местный арбитражный суд с просьбой признать права собственности на бесхозное имущество украинских собственников. Среди вышеупомянутых компаний в списке судебного иска было упомянуто также имущество компании ООО "Дорожное строительство «Альтком», ООО «Альтком «Бетон-строй», ПАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов», ООО «Строительство и монтаж».

Источник: novosti.dn.ua