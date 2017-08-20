Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецку на 350 млн гривен

20.08.2017 14:30

Кабинет министров Украины распорядился Государственной казначейской службе перечислить Укрэксимбанку (Киев) средства для погашения кредита Донецкой городской администрации, привлеченного 5 ноября 2010 года. Соответствующее распоряжение утверждено на заседания правительства 18 августа.

Кредит в размере 350 млн грн был привлечен Донецком под 14,8% годовых на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки к финальной части Евро-2012.

Срок предоставления кредитных средств был установлен до 30 апреля 2013 года.

Как сообщалось, доходы государственного бюджета Украины в январе-июле 2017 года составили 447,63 млрд грн, что на 10,3%, или на 41,8 млрд грн, превышает показатели временного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 146,33 млрд грн, или на 48,6%.

Доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы — 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицит госбюджета сохранен на прежнем уровне в 77,7 млрд грн за счет уменьшения объема выдачи кредитов из госбюджета на 1 млрд грн — до с 13,7 млрд грн.

Источник: ukrrudprom.ua