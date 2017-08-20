Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецку на 350 млн гривен

20.08.2017 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецку на 350 млн гривен

Кабинет министров Украины распорядился Государственной казначейской службе перечислить Укрэксимбанку (Киев) средства для погашения кредита Донецкой городской администрации, привлеченного 5 ноября 2010 года. Соответствующее распоряжение утверждено на заседания правительства 18 августа.

Кредит в размере 350 млн грн был привлечен Донецком под 14,8% годовых на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки к финальной части Евро-2012.
Срок предоставления кредитных средств был установлен до 30 апреля 2013 года.

Как сообщалось, доходы государственного бюджета Украины в январе-июле 2017 года составили 447,63 млрд грн, что на 10,3%, или на 41,8 млрд грн, превышает показатели временного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 146,33 млрд грн, или на 48,6%.

Доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы — 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицит госбюджета сохранен на прежнем уровне в 77,7 млрд грн за счет уменьшения объема выдачи кредитов из госбюджета на 1 млрд грн — до с 13,7 млрд грн.

Источник: ukrrudprom.ua



Теги: Донецк, Донбасс, кредит, казна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх