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В Угледаре вместо парка собрались построить храм Московского патриархата
На очередной сессии горсовета Угледара (Донецкая обл.) 19 августа был рассмотрен вопрос о предоставлении разрешения на строительство Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в центре прифронтового города.
В зал заседаний пришли немало горожан, представителей общественных и религиозных организаций с обращениями и собранными подписями против строительства. Однако после длительных споров депутаты горсовета все же поддержали предоставление участка УПЦ МП.
«Это единственное место в Угледаре, где можно сделать рекреационный парк, который был местом отдыха для людей всех возрастов, разных религиозных и политических взглядов. Люди обратились массово, более тысячи подписей за то, чтобы на этой зоне был парк, но власть настойчиво предпочитает одной религиозной общине, при том, что три другие религиозные общины против этого категорически», – рассказала председатель общественной организации «Новый город» Ирина Прокопенко.
Жители домов №7,8 и 9 по улице Мира, напротив которых планируется строительство, по словам общественных активистов, планируют проводить пикеты и охранять эту землю, чтобы все же не дать построить на участке храм.
Источник: ТК «ДоТеБе»
Теги: Донбасс, Угледар, город, храм
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