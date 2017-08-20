- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз20:50
- В Угледаре вместо парка собрались построить храм Московского патриархата20:33
- За що котам в АТО треба поставити пам'ятник-2719:53
- «ДНР» ПЛАНИРУЕТ «НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ» НЕДВИЖИМОСТЬ «АПК-ИНВЕСТ», «ПРОМИНВЕСТБАНК» И «НЕДРА УКРАИНЫ»16:12
- Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецку на 350 млн гривен14:30
- Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку09:50
Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку
Участника незаконных вооруженных формирований обнаружили полицейские на автовокзале Волновахи во время проверки. В 2015 году дважды судимый мужчина присоединился к террористам ради денег. Обстреливал мирных жителей, а когда и его товарищи начали погибать, убежал. Об этом сообщает ГУНП Донецкой области.
Сегодня правоохранители для стандартной проверки остановили подозрительного мужчину. Оказалось, что согласно баз данных полиции именно он причастен к терроризму в Донецкой области.
Было установлено, что 31-летний житель Волновахского района присоединился к незаконным вооруженным формированиям летом 2015 года по предложению своего двоюродного брата. Мужчину, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, привлекла сугубо деловая сторона вопроса - зарплата 50 000 рублей. Но на деле получал вдвое меньше.
Однако свои обязанности добросовестно выполнял. Получил позывной «Рыжий», в течение нескольких месяцев служил в с. Петровка под Донецком, заряжал тяжелое орудие 120-миллиметровыми снарядами. Стреляли в сторону Марьинки. На вопрос, не жалко ему было обстреливать жителей своего же района, ответил, что жалко, однако чего не сделаешь ради денег.
По его словам, им говорили, что стреляют они не по самому городу, а возле него, однако все понимали, что это не так.
Формы ни у него, ни у его товарищей не было. Такую «роскошь» имели только российские наемники.
Когда его «коллеги» начали массово гибнуть, испугался и убежал ... к маме. Бежал лесополосами к Зачатовке две недели пешком. Убегая, выбросил удостоверение о службе в НВФ.
Вернувшись домой, не долго думая, совершил другое преступление - обокрал родную тетку. Получил третью судимость. Отбыв наказание, недавно освободился и снова попал в поле зрения правоохранителей.
По факту возбуждено уголовное производство по ст.260 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности"). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.
Источник: kumar.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, боевик, ДНР
- На марьинском КПВВ повязали пулеметчика оккупантов
- На КПВВ "Марьинка" задержали мужчину, информация о котором была в базе данных правоохранителей
- Боевик с российским паспортом сдался силам АТО (ВИДЕО)
- На позиции перед Марьинкой зашло новое подразделение боевиков
- В Марьинском районе в храм неизвестные бросили три гранаты
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- На Луганщину приедет шейх21:54
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз20:50
- В Угледаре вместо парка собрались построить храм Московского патриархата20:33
- За що котам в АТО треба поставити пам'ятник-2719:53
- «ДНР» ПЛАНИРУЕТ «НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ» НЕДВИЖИМОСТЬ «АПК-ИНВЕСТ», «ПРОМИНВЕСТБАНК» И «НЕДРА УКРАИНЫ»16:12
- Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецку на 350 млн гривен14:30
- Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном13:18
- Полторак рассказал, что означает визит главы Пентагона в Украину13:02
- За годы независимости Украины количество населения страны уменьшилось на 10 миллионов12:45
- Роды в Украине официально станут платными?..12:30
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- Андрей Малахов объяснил свой уход с "Первого канала"12:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- Как жизнь украинцев изменится в сентябре: образование по-новому, абонплата на газ и новый курс доллара11:30
- Визит главы Пентагона в Киев: в США объяснили цель встречи с Порошенко11:10
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- Украинцев лишили вкуснейшего лакомства08:20
- Вчені не рекомендують їсти білий хліб07:57
- Медики назвали неожиданное полезное свойство дыни07:18
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Чому 20 серпня вже треба прощатися з літом, і що в цей день має бути на столі20:10
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата