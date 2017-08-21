Горловчане проломили голову "освободителю" из России

21.08.2017 12:15

В оккупированной Горловке местные жители совершили самосуд над пьяным военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Facebook, передает Телеканал новостей «24».

Нетрезвый военный нарушал общественный порядок и угрожал личным оружием. В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, среди которых и открытая черепно-мозговая травма.