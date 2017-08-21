- За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині22:38
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- На Донбассе боевики устроили массовую драку15:40
- Почему вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю14:48
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз20:50
На Донбассе боевики устроили массовую драку
Поводом для конфликта стал отказ угостить алкоголем
В соединениях и частях псевдореспублик на Донбассе продолжаются правонарушения, совершенные боевиками против местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Одной из причиной этого, констатировали в ведомстве, стала очередная ротация в рядах противника, что привело к росту числа боевиков с криминальным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.
"Группа военнослужащих "5 отдельной мотострелковой бригады" в Макеевке после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались оказывать им уважение и угощать спиртным. Шестерых участников драки (в т.ч. четверо военнослужащих) с травмами различной степени тяжести были доставлены в городские медицинские учреждения", – рассказали в разведке.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, алкоголь, драка, боевики
- Пьянка в недостроенном доме закончилась смертью
- Любители спиртного лишаются жизней
- Врачей "скорой помощи" отморозки уложили на больничную койку
- Пьяный шахтёр убил собутыльника
- В Макеевке запретили продавать спиртное в местах массового cкопления людей
- В Макеевке студентки избили школьниц. Четыре ребенка попали в больницу
- За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині22:38
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- На Донбассе боевики устроили массовую драку15:40
- Главред новоайдарской газеты получил срок за сепаратизм15:05
- Почему вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю14:48
- Горловчане проломили голову "освободителю" из России12:15
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: ранены 5 бойцов ВСУ11:47
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- На Луганщину приедет шейх21:54
- За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині22:38
- Оккупированный Крым сотрясли авиаудары22:10
- Синоптики: 22 августа в Украине ожидаются осенняя температура, град и шквалистый ветер21:48
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Потребительская корзина: что украинец может позволить себе на зарплату21:00
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- Россия перебрасывает военную технику в Беларусь20:33
- Жителей Севастополя ожидают шокирующие нововведения от российской власти20:15
- Порошенко анонсировал создание новых баз для подготовки Сил спецопераций20:00
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Куда пойдут "донецкие"
- Путин рассказал свой план относительно аннексированного Крыма
- Фигура Иисуса Христа появилась в небе над Колумбией после смертельного оползня