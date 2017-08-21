Почему вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю

21.08.2017 14:48

Вероятность урегулирования конфликта на Донбассе политическими методами равна нулю. Именно по этой причине США ввели новые санкции против России. Такое мнение в эфире Обозреватель.LIVE высказал эксперт-международник Андрей Бузаров.

По его словам, обострившееся противостояние между Москвой и Вашингтоном напоминает о ситуации в далеком 1984 году.

"Тогда из СССР были высланы (американские) дипломаты… Действительно была холодная война. Когда Рональд Рейган объявил СССР империей зла, отношения начали резко обостряться", - сказал эксперт.

Бузаров исключает, что речь идет о новом этапе холодной войны. "Но мы явно видим новый этап во взаимоотношениях США и РФ. Немаловажную роль в этой ситуации играет Украина. Так как санкции были наложены из-за действий России в Крыму и на Донбассе", - отметил он.

"Это в значительной степени усложняет варианты урегулирования конфликта на Донбассе. Если американские аналитики, политический истеблишмент США уверены в том, что санкции надо вводить, значит у них есть четкое убеждение в том, что вероятность урегулирования конфликта на Донбассе равна нулю", - подчеркнул Бузаров.

Международник обратил внимание на то, что если Вашингтон решается на такие действия, то он хорошо знаком с позицией Кремля по данному вопросу.

"Введение санкций с одной стороны – это наказание для Российской Федерации, с другой стороны вероятность того, что Россия пойдет на какие-то уступки по Украине также равна нулю", - добавил эксперт.

Источник: http://from-ua.com