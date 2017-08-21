«Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы

21.08.2017 21:35

На "таможне" между "ДНР" и "ЛНР" с людей берут поборы за провоз ручной клади.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Иван Жевед, опубликовав фото чека.

"Это ехала дамочка с сумочкой. Без чемоданов, баулов и контейнеров – просто с небольшой дорожной сумкой, которая в общественном транспорте классифицируется как ручная кладь. И вот за эту сумочку на таможне ее заставили платить", – пояснил он.

Жевед отметил, что "на границе с Россией такого нет".

"Даже с укропами – и то клатчи, барсетки и футляры для очков поборами не облагаются. Но граница между "ЛНР" и "ДНР", очевидно, разделяет столь разные государства, что уже, глядишь, скоро визы введут, и срок пребывания иностранцев ограничат", – добавил он.

Также он обратил внимание на то, что в чеке надписи на украинском и русском языках.

"А главное – напрашивается вопрос, кому же эти сборы-поборы идут? Присматриваешься к чеку – написано частично на мове, частично на русском языке. Это будет делиться между дорогими партнерами, так, что ли?" – написал журналист.

"Чек, кстати, на руки не дали. Но разрешили сфоткать, что вам и выкладываем", – добавил Жевед.

Источник: http://from-ua.com