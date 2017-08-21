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В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ
Спасать двухлетнего ребенка пришлось сотрудникам ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Донецкой области.
По данным спасателей, двухлетний ребенок случайно засунул руку в работающую электрическую мясорубку.
Пресс-служба ГСЧС Донецкой области: «По прибытию спасатели с помощью углошлифовальной машины вырезали дюралевую часть корпуса электромясорубки, вынули шнек, тем самым деблокировали руку ребенка из горловины мясорубки».
Подробности ЧП сообщили в полиции Донецкой области. По информации правоохранителей, вечером семья собиралась ужинать, отец ребенка вынес электромясорубку на улицу и перемалывал на ней картофель. В это время 26-летняя мать ребенка находилась в огороде, откуда услышала детский крик. Когда она прибежала во двор, то увидела перепуганного мужа, а рука двухлетнего сына застряла в горловине мясорубки.
Отец пострадавшего ребенка: «Сын все время находился у меня перед глазами, сидел рядом на лавочке. Я только на секунду отвернулся, чтобы взять очередную картофелину. До сих пор не понимаю, как он смог так быстро подбежать и всунуть руку в мясорубку. Как только я это заметил, сразу выключил электромясорубку».
Сейчас малыш находится в больнице. У него раздроблена кисть. Родителям ребенка за злостное невыполнение своих обязанностей грозит от двух до пяти лет тюрьмы.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, ребенок, Доброполье, скорая помощь
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