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Архив - Донецкая область

День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне

22.08.2017 13:02
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День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне

Оккупационные власти решили "порадовать" горожан зрелищем коммунальной техники. В честь Дня шахтера и Дня города в оккупированном Донецке пройдут мероприятия, на которые боевики и оккупационные ведомства зазывают жителей подконтрольных официальным властям Украины территорий Донецкой области, сообщает segodnya.ua.

Как всегда, развлекательную программу в дни праздников обеспечат местные творческие коллективы, а одним из ключевых пунктов списка мероприятий станут сельскохозяйственные ярмарки в районах.

На площади Ленина пройдет выставка дорожно-строительной и коммунальной техники, спецтехники и машин городских служб. В парке Щербакова пройдет шоу ходулистов и мыльных пузырей. Вершиной празднования Дня шахтера и Дня города станет концерт с участием группы "Бахыт-Компот", Стаса Костюшкина и проекта "A-Dessa", а также исполнительницы Клавы Коки и группы "Горячие головы".

Не обойдется без фейерверка, к которому многие дончане испытывают серьезное неприятие из-за его схожести со звуками обстрелов.



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, россияне, День шахтера, боевики
 
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