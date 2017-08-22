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"ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней

22.08.2017 21:49
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"ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней

Террористическая "ДНР" попыталась проявить самостоятельность и восстала против хозяина - Кремля. Фейковая "республика" запретила ввоз российских свиней. На это обратил внимание известный российский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.ua".

Он также опубликовал "указ" так называемого "главного управления ветконторля и надзора ДНР", в котором объясняется причина такой строгой меры. Так, главари "республики" пошли на такой недружественный шаг якобы для недопущения на оккупированный Донбасс эпидемии африканской чумы.

Террористы запретили ввоз живых свиней и другой продукции, которая с ними связана (мяса, сала, генетического материала, шкур и прочего).



Теги: Донбасс, Российская Федерация, запрет, африканская чума, ДНР, террористы
 
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