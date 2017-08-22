На Донбассе на мине подорвались два мирных жителя

22.08.2017 15:19

У пострадавших рваные раны головы, спины и ног. На Донбассе в лесополосе возле Березового на мине подорвались двое мирных жителей. Об этом во вторник, 22 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает korrespondent.net.

По его словам, пострадавшие, 51-летний мужчина и 62-летняя женщина, зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички Мины.

В результате взрыва они получили рваные раны головы, спины и ног.

"Украинские пограничники оказали им первичную медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавших доставили в ЦРБ Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", – написал Жебривский.

Напомним, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года на Донбассе погибли 59 мирных жителей.