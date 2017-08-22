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Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке
Жители оккупированного города поделились душераздирающими историями "отжимов" и смертей. О том, что в оккупированном Донецке орудуют не "защитники русского языка", а обыкновенные мародеры и убийцы, поняли даже самые отчаянные сторонники так называемой "ДНР". Дончане делятся друг с другом историями о том, как боевики в действительности относятся к тем, кого якобы от чего-то защищают, передает интернет-издание Сегодня.
"Мы уже стали забывать слово "отжим", как будто оно осталось в 2014 году. Но оно актуальное до сих пор. Вы знаете, как у моего брата машину угнали? Просто подошли трое в камуфляже, покрутились возле этой несчастной "копейки", подогнали минут через десять эвакуатор (явно стоял наготове), погрузили – и увезли, – рассказал дончанин Данил. – Все соседи из окон наблюдали, никто не сунулся остановить. Брата дома не было, приехал – ему только руками оставалось развести. Даже в полицию не заявлял – бесполезно".
Жители Донецка заверяют, что это история со счастливым концом. И рассказывают другую, более ужасающую.
"В два часа ночи сработала сигнализация на машине, которую ставили под домом (в районе площади Ленина, центр города). Стоит "Нива" и два пинают машину по колесам. Жена пыталась кричать с 8-го этажа, что она своя в доску. Мой "ватный" друг выбежал к машине с бутылкой водки (для урегулирования ситуации). Но компания оказалась то ли не пьющей, то ли уже сильно выпившей, но встретила его радостными возгласами: "Молодец, ключи нам принес!". Выстрелили в лоб, забрали ключи от машины и уехали", – поделился дикой историей дончанин Валерий Гавриленко.
А истории о том, что боевики самовольно вселяются в пустующие дома и квартиры, дончане воспринимают как ставшую обычной их жизнь.
"В доме напротив РСК "Олимпийский" несколько таких, в камуфляже живут. Хозяева квартиры уехали в 2014-м году и ключи оставляли только приходящей женщине, которая присматривает за жильем, – рассказала дончанка Юлия. – Она пришла однажды – на входной двери замок вырезан, в квартире боевики уже обосновались. Все вещи хозяев на балкон свалили кучей. Разрешили женщине пройти и забрать самое дорогое. Она говорит: "Самое дорогое – эта квартира, и вы ее уже забрали!" Те смеются, говорят: "Не надо было хозяевам уезжать!" Женщина говорит: "Так от вас же автобусы были, вывозили беженцев в Россию, говорили, спасаете людей!" Боевики от смеха чуть животы не надорвали. Сказали: "Ну и дебилы вы все!".
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, убийцы, мародеры
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