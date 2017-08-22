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Архив - Донецкая область

В День независимости "котики" прикроют Мариуполь с моря

22.08.2017 16:02
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В День независимости "котики" прикроют Мариуполь с моря

Для безопасного отдыха жителей Мариуполя и гостей города в Мариупольском отряде морской охраны приняты меры по усиленной охране государственной границы со стороны моря ко Дню ннезависимости Украины. Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

Для этого из резервов выделены дополнительные силы и средства, организовано круглосуточное патрулирование. Во время празднования Дня Независимости боевое дежурство будут осуществлять несколько тактических групп в составе катеров морской охраны.

Моряки-пограничники будут отслеживать подводную и надводную обстановку, чтобы максимально защитить граждан от опасных взрывоопасных предметов и возможных диверсионных групп.

Напомним, что военнослужащие Мариупольского отряда морской охраны уже четвертый год подряд бесперебойно несут боевое дежурство в акватории Азовского моря.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Азовское море, Мариуполь, моряки, граница, День Независимости
 
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