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Архив - Донецкая область

В Константиновке появился ночной рынок

22.08.2017 08:51
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В Константиновке появился ночной рынок

Овощи можно купить на треть дешевле
Жители Константиновки могут ощутить себя жителями европейских мегаполисов, где практикуются ночные распродажи. Только в небольшом провинциальном городе ночью можно купить не брендовую одежду, а домашние овощи.

В городе заработал ночной рынок. Возле железнодорожного вокзала можно купить овощи с 18.00 до 23.00. Цены ниже рыночных примерно на 30%.

Подобных базаров в Константиновке не было никогда.
Источник Знамя индустрии.



Теги: Донбасс, Константиновка, рынок, ночь
 
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