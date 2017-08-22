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В Константиновке появился ночной рынок
22.08.2017 08:51
Овощи можно купить на треть дешевле
Жители Константиновки могут ощутить себя жителями европейских мегаполисов, где практикуются ночные распродажи. Только в небольшом провинциальном городе ночью можно купить не брендовую одежду, а домашние овощи.
В городе заработал ночной рынок. Возле железнодорожного вокзала можно купить овощи с 18.00 до 23.00. Цены ниже рыночных примерно на 30%.
Подобных базаров в Константиновке не было никогда.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, Константиновка, рынок, ночь
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