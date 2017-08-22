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Архив - Донецкая область

Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево

22.08.2017 21:26
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Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево

Сгорело несколько домов, пострадавших нет. В понедельник, 21 августа, боевики обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Зайцево. Под огонь также попали дома мирных жителей.Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке, передает интернет-издание lb.ua.

"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в нескольких жилых домах по улицам Попова, Вернадского, Мануильского, Арсеньева и переулка Арсеньева. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие не поддались на провокации и ответный огонь не открывали.

Украинская сторона СЦКК заявила, что осуждает действия боевиков ОРДО.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Зайцево
 
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