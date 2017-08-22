За продажу старых вещей мариупольцы должны платить налоги

22.08.2017 16:40

Продажа через комиссионный магазин поношенной вещи, бытовой техники или мебели является дополнительным заработком, а значит подпадает под налогообложение, пишет mrpl.city, ссылаясь на Государственную фискальную службу.

Как разъяснили в ГФС, посредник - комиссионный магазин является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных человеку средств НДФЛ и военный сбор, а кроме того, обязан отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах.

«Когда принимали Налоговый кодекс, были жаркие дискуссии по этому поводу. В результате, полученные таким образом деньги, отнесли к категории - прочие доходы. Но об этом не знают не то что простые украинцы — даже многие предприниматели», - отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Журналисты пишут, что большие комиссионные магазины соблюдают правила, но большинство мелких посредников оформляют квитанции без документального подтверждения клиента.

«Квитанция тоже считается первичным бухгалтерским документом. Она позволяет хоть как-то идентифицировать человека по фамилии и адресу (если он указан). Но этого недостаточно для информации об удержании налога. У человека будет недоимка по НДФЛ, что грозит штрафами. Хотя, конечно, большой вопрос, как налоговая будет отслеживать реальный ли это человек, и взыскивать с него сборы. Особенно, если это делать не выборочно, а, скажем, взяться за проверку всех клиентов комиссионки», - объяснил партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз.

Сотрудники фискальной службы могут предъявить претензии магазину, если не смогут отыскать налогоплательщиков. Вероятно, магазины захотят поменять подход к оформлению договоров и тогда клиентам для продажи ненужной вещи потребуется паспорт и код.

При работе с коммиссонкой - юрлицом человек обязан указать полученный доход в налоговой декларации по истечении налогового периода. Если товар был продан через физлицо - предпринимателя, то человек обязан указать доход в декларации и самостоятельно заплатить НДФЛ в размере 18% и военный сбор 1,5%. В случае сокрытия продажи грозит штраф, который составит до 10% от суммы, подлежащей к уплате.