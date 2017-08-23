Мариупольцы остались без урожая овощей

23.08.2017 09:43

Мариупольские дачники бьют тревогу, беспокоясь о состоянии урожая овощей.

Как сообщила mariupol Валентина Петровна – член дачного кооператива «Жилстроевец», помидоры, огурцы, перец просто «пекутся» на солнце.

«Я не припомню такого года, вроде бы много было ягод, а вот с овощами – проблема. Хотела на выходные помидоры собрать, а они все попеклись на солнце», - говорит дачница.

Такая же ситуация и у ее соседей. Торговцы на рынке высокую стоимость цен на овощи объясняют засухой.

«Отсутствие дождей повлияло на цену огурца. Сегодня он стоит от 20 до 25 гривен за кг. Когда такое было? И это в период консервации», - говорит продавец левобережного рынка «Привоз» Олег.

Эксперты аграрного рынка, впрочем не исключают некоторое снижение стоимости овощей. Но, говорят, что во многом на это будет влиять изменение в погодных условиях.

«Пойдет дождь, овощи сразу упадут в цене», - утверждают они.

Источник mariupol.tv