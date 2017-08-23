На Краматорск «наступают» танки

23.08.2017 08:49

В ночь с 23 на 24 августа улицы Краматорска наполнятся военной техникой, которая прибудет в город на выставку, которая состоится на День независимости Украины на площади Мира.

Для свободного движения военной техники будут временно демонтированы троллейбусные линии. После парада движение троллейбусов будет осуществляться в обычном режиме.

Мэр города Андрей Панков обращает внимание местных жителей на то, что передвижение военных машин по городу запланировано, а значит нет поводов для беспокойства.

Напомним, что выставка военной техники 24 августа начнется в 11 часов утра и продлится до 18:00. Одну из машин военные выделят для детей, у которых появится возможность разукрасить ее специальными красками.

Источник Знамя индустрии.