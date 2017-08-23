"Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка

23.08.2017 13:22

На оккупированном Донбассе в минувшее воскресенье был убит один из боевиков "ДНР" по кличке Союз из Донецка. Об этом сообщают пользователи соцсетей со ссылкой на запись знакомой убитого террориста из России, передает dialog.ua.

Пользователь с именем Ольга Ренева подтвердила гибель боевика на своей странице в соцсети. На данный момент место смерти и обстоятельства его ликвидации неизвестны - фамилия и имя боевика также пока не называются, опубликована лишь его фотография.

При этом пользователи изучили профиль сообщившей о гибели боевика Ольги Реневой и выяснили, что она, вероятно, является гражданкой Российской Федерации и активно поддерживает террористов "ДНР" на Донбассе.