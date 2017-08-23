РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе

23.08.2017 22:37

За 3 года агрессии Россия более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставила на временно оккупированный Донбасс. Об этом свидетельствуют данные инфографики, которую приводит 23 августа Кризисный медиа-центр, передает Украинская правда.

Так, по состоянию на июль 2014 года, на востоке Украины было зафиксировано 30 танков, 110 реактивных систем залпового огня, 124 боевых бронированных машин, 50 единиц систем противовоздушной обороны.

В то же время по состоянию на конец июля 2017 года, на Донбассе присутствуют уже 680 танков, 1170 РСЗО, 1250 ББМ и 550 единиц ПВО.

Кризисный медиа-центр также проанализировал интенсивность обстрелов противника за полгода.

Согласно данным центра, пик вражеских обстрелов на всех частях фронта: мариупольском, донецком и луганском приходится на март: 1225, 1031 и 488 соответственно.

В июне же 2017 года было зафиксировано 1463 обстрелов российско-оккупационных войск (605 - приморский, 401 - донецкий и 457 луганский направления).

В целом наиболее интенсивно противник обстреливает позиции сил АТО и населенные пункты на мариупольском направлении.

В августе 2017 года глава Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко отмечал, что на Донбассе украинской армии противостоят до 40 тысяч российских военнослужащих и завербованных ими наемников.