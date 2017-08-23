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Архив - Донецкая область

Российские пограничники перестали пропускать машины с номерами "ДНР"

23.08.2017 11:30
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Российские пограничники перестали пропускать машины с номерами "ДНР"

Пограничная служба ФСБ России прекратила пропускать через границу в Россию авто с номерами так называемой "ДНР", передает Телеканал новостей «24».
Такие машины сразу возвращают обратно на территорию оккупированного Донбасса. Об этом сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. При этом российские пограничники предлагают таким машинам поменять номера на украинские.
"Среди сотрудников Пограничной службы ФСБ РФ данное решение объясняется усложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса", – пишет Тымчук.



Теги: Россия, Донбасс, пограничники, номерной знак, ДНР
 
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