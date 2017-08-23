- РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе22:37
- В Донецке, Луганске и Горловке патриоты напомнили: Донбасс - это Украина22:16
- В Славянске пропала девочка18:42
- Колл-центр полиции в Мариуполе будет принимать звонки из Ужгорода17:57
- Море бороздит кишечная палочка15:40
- МАССОВО ЛИШАТЬ ПЕНСИЙ СТАЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА14:58
- Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук14:21
- "Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка13:22
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"12:02
- Российские пограничники перестали пропускать машины с номерами "ДНР"11:30
Сутки в АТО: Четверо ранены в результате обстрелов
За сутки 22 августа в зоне проведения АТО на Донбассе трое украинских военнослужащих были ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Вечером сепаратисты активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения.
"В частности, на приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122 миллиметра по нашим опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20:00 враг не прицельно выпустил не менее шести снарядов калибра 152 миллиметра возле поселка Водяное - в район, где вообще нет украинских позиций", - говорится в сообщении.
Под минометный огонь дважды попали опорные пункты ВСУ вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.
На донецком направлении в авдеевской промзоне с 19:00 и почти до полуночи велся огонь по бойцам АТО из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В ответ украинские военные накрывали противника плотным огнем. В результате такого противостояния один наш боец получил ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка", - добавляют в штабе.
На луганском направлении из минометов и гранатометов били по опорным пунктам ВСУ в окрестностях Новоалександровки и Крымского, в результате чего двое украинских защитников получили ранения.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, сепаратисты, АТО, ВСУ, обстрелы
- Сутки в АТО: 45 обстрелов, пятеро раненых
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- За сутки боевики 50 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - три воина ВСУ ранены
- На Донетчине выясняли, какой танковый экипаж лучше (ВИДЕО)
- Оккупанты в панике: 200 боевиков захотели уволиться, часть сбежала
- Миссия ОБСЕ шокировала данными о жертвах обстрелов боевиков: за неделю на оккупированном Донбассе погибло 5 мирных жителей
- РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе22:37
- В Донецке, Луганске и Горловке патриоты напомнили: Донбасс - это Украина22:16
- В Славянске пропала девочка18:42
- Колл-центр полиции в Мариуполе будет принимать звонки из Ужгорода17:57
- Море бороздит кишечная палочка15:40
- Россия решила добить экономику "ЛНР": стало известно о решении Кремля, которое полностью похоронит производство на луганских заводах-экспортерах15:18
- МАССОВО ЛИШАТЬ ПЕНСИЙ СТАЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА14:58
- Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук14:21
- "Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка13:22
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"12:02
- РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе22:37
- В Донецке, Луганске и Горловке патриоты напомнили: Донбасс - это Украина22:16
- "Мы готовы принять от Запада летальное оружие", - министр Полторак рассказал, в каком вооружении нуждаются ВСУ21:46
- Запорожский военный через два года после АТО: “Мы все умерли на полях Донбасса”21:17
- После скандала с миллионными премиями в Украине ограничили размер вознаграждений для госисполнителей20:46
- Возле городского пляжа в Ивано-Франковске неизвестные прикрепили на пешеходный мост бомбу20:19
- Обновленные танки Оплот отправятся в зону АТО19:56
- Подготовка покушения на Порошенко в зоне АТО: СБУ рассказала подробности угроз в адрес президента19:31
- Село чудес. Как одна община в Донецкой области живет, творит и привлекает туристов вопреки войне 19:04
- В Славянске пропала девочка18:42
- Запорожский военный через два года после АТО: “Мы все умерли на полях Донбасса”21:17
- Село чудес. Как одна община в Донецкой области живет, творит и привлекает туристов вопреки войне 19:04
- Убийства становятся в порядке вещей. В Запорожье среди белого дня в присутствии множества людей зарезали мужчину. ВИДЕО18:24
- Как спасти ребёнка от гастрита 16:29
- Сколько стоит пойти в школу16:05
- Олег Собуцкий: Тем, что Динамо не едет в Мариуполь, оно разрывает Украину09:05
- Вы все еще хотите в Европу? Блогер на простом примере показал разницу между Украиной и ЕС08:33
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- Киевлянам грозит смертельная болезнь: что нужно знать
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!