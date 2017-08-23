- РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе22:37
- В Донецке, Луганске и Горловке патриоты напомнили: Донбасс - это Украина22:16
- В Славянске пропала девочка18:42
- Колл-центр полиции в Мариуполе будет принимать звонки из Ужгорода17:57
- Море бороздит кишечная палочка15:40
- МАССОВО ЛИШАТЬ ПЕНСИЙ СТАЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА14:58
- Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук14:21
- "Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка13:22
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"12:02
- Российские пограничники перестали пропускать машины с номерами "ДНР"11:30
В "ЛНР" и "ДНР" из-за праздников Государственного флага и Дня Независимости Украины дали приказ "сажать" всех, кто нелоялен к оккупантам
На оккупированной части украинского Донбасса организовали обыски приватных домовладений, чтобы найти проукраински настроенных людей. Об этом ГУР пишет в социальной сети "Фейсбук", передает "Диалог.UA".
На фоне продолжения экономического упадка, снижения уровня жизни населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российским оккупационным командованием расширены полномочия так называемых "республиканских" карательных органов с целью недопущения проявлений проукраинских настроений накануне и в период празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины, пишет украинская разведка.
Подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей такие люди, куоторые проявляют свою нелояльность к российским оккупантам на Донбассе и их режиму. Именно потому т. н. "МГБ" и "МВД" квазиобразований вместе с ФСБ ведут скрытный контроль в общественных местах, городском транспорте, местах массового отдыха.
Они поставили себе целью не допустить распространения символики Украины, возникновения стихийных собраний граждан или других проявлений неповиновения оккупационной власти. Так, например, оккупанты в Новоазовске, Седово и Безыменном проводят обыски приватных домовладений, чтобы найти проукраински настроенных людей и обнаружить подготовку дискредитирующих "власти" "Л/ДНР" мероприятий. Все это они делают под видом проверки прописки или регистрации автомобильного транспорта.
Теги: Донбасс, МВД, День Независимости, ФСБ, ДНР, ЛНР, оккупанты
- Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки
- ФСБ РФ учит оккупантов Донбасса новым методам атак
- Украинский герой Жемчугов: "В плену на Донбассе были и кнут, и пряник. Если сдам всех, обещали операции, протезы, квартиру. Я сказал, что предателем не буду!"
- Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями
- Российские ФСБшники уверенно входят во властные структуры "ДНР" и "ЛНР"
- "Российские спецслужбы произвели очередную перетасовку марионеток", - Бутусов о событиях в "Л-ДНР"
- РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе22:37
- В Донецке, Луганске и Горловке патриоты напомнили: Донбасс - это Украина22:16
- В Славянске пропала девочка18:42
- Колл-центр полиции в Мариуполе будет принимать звонки из Ужгорода17:57
- Море бороздит кишечная палочка15:40
- Россия решила добить экономику "ЛНР": стало известно о решении Кремля, которое полностью похоронит производство на луганских заводах-экспортерах15:18
- МАССОВО ЛИШАТЬ ПЕНСИЙ СТАЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА14:58
- Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук14:21
- "Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка13:22
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"12:02
- РФ в 10 раз увеличила количестве оружия в Донбассе22:37
- В Донецке, Луганске и Горловке патриоты напомнили: Донбасс - это Украина22:16
- "Мы готовы принять от Запада летальное оружие", - министр Полторак рассказал, в каком вооружении нуждаются ВСУ21:46
- Запорожский военный через два года после АТО: “Мы все умерли на полях Донбасса”21:17
- После скандала с миллионными премиями в Украине ограничили размер вознаграждений для госисполнителей20:46
- Возле городского пляжа в Ивано-Франковске неизвестные прикрепили на пешеходный мост бомбу20:19
- Обновленные танки Оплот отправятся в зону АТО19:56
- Подготовка покушения на Порошенко в зоне АТО: СБУ рассказала подробности угроз в адрес президента19:31
- Село чудес. Как одна община в Донецкой области живет, творит и привлекает туристов вопреки войне 19:04
- В Славянске пропала девочка18:42
- Запорожский военный через два года после АТО: “Мы все умерли на полях Донбасса”21:17
- Село чудес. Как одна община в Донецкой области живет, творит и привлекает туристов вопреки войне 19:04
- Убийства становятся в порядке вещей. В Запорожье среди белого дня в присутствии множества людей зарезали мужчину. ВИДЕО18:24
- Как спасти ребёнка от гастрита 16:29
- Сколько стоит пойти в школу16:05
- Олег Собуцкий: Тем, что Динамо не едет в Мариуполь, оно разрывает Украину09:05
- Вы все еще хотите в Европу? Блогер на простом примере показал разницу между Украиной и ЕС08:33
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- Киевлянам грозит смертельная болезнь: что нужно знать
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!