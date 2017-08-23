В "ЛНР" и "ДНР" из-за праздников Государственного флага и Дня Независимости Украины дали приказ "сажать" всех, кто нелоялен к оккупантам

23.08.2017 11:22

На оккупированной части украинского Донбасса организовали обыски приватных домовладений, чтобы найти проукраински настроенных людей. Об этом ГУР пишет в социальной сети "Фейсбук", передает "Диалог.UA".

На фоне продолжения экономического упадка, снижения уровня жизни населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российским оккупационным командованием расширены полномочия так называемых "республиканских" карательных органов с целью недопущения проявлений проукраинских настроений накануне и в период празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины, пишет украинская разведка.

Подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей такие люди, куоторые проявляют свою нелояльность к российским оккупантам на Донбассе и их режиму. Именно потому т. н. "МГБ" и "МВД" квазиобразований вместе с ФСБ ведут скрытный контроль в общественных местах, городском транспорте, местах массового отдыха.

Они поставили себе целью не допустить распространения символики Украины, возникновения стихийных собраний граждан или других проявлений неповиновения оккупационной власти. Так, например, оккупанты в Новоазовске, Седово и Безыменном проводят обыски приватных домовладений, чтобы найти проукраински настроенных людей и обнаружить подготовку дискредитирующих "власти" "Л/ДНР" мероприятий. Все это они делают под видом проверки прописки или регистрации автомобильного транспорта.