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Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»
Выступить на сцене оккупированного Луганска едут такие звезды российской эстрады как Анита Цой, Елена Подлужная и группа «Стрелки»
Они будут петь на концерте 27 августа, который террористы организовывают на праздник Дня шахтера.
Об этом сообщают сепаратистские издания. В сообщении отмечается, что на концерт оккупанты приглашают жителей Луганска и области, а также украинцев, которые живут на мирной территории Украины.
Похоже, что российские артисты никак не могут прожить без украинской публики. Группа «Стрелки» недавно посещала оккупированный Донецк, где выступила на концерте вместе с забытым певцом 90-х Александром Фадеевым, известным под всевдонимом Данко.
Напомним, российский актер театра и кино Александр Носик, звезда сериалов «Возвращение Мухтара» угодил в базу преступников украинского центра «Миротворец». Ему вменяют отрицание российской агрессии, незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Россией полуострова Крым, а вследствие этого и сознательное нарушение государственной границы Украины.
Как сообщала Politeka, известный российский пропагандист Борис Корчевников, который транслировал антиукраинские идеи, столкнулся с серьезными проблемами со слухом из-за опухоли головного мозга.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Знай.ua».
Теги: Россия, Донбасс, певец, праздник, День шахтера, ДНР, ЛНР
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