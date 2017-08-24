Тактика выжженной земли и новая надежда

24.08.2017 10:25

С помощью тактики выжженной земли, которая номинально считается международным правом военным преступлением, российские наёмники пытаются не только оголить позиции сил АТО, но и уничтожить инфраструктуру населённых пунктов, урожай, испачкать и отравить ист

Донбасские боевики, а также наёмники всех мастей и российские кадровые военные продолжают повсеместные обстрелы. К тому же, пользуясь аномальной жарой (которая держалась месяц и пошла на спад лишь во вторник со второй половины дня), оккупанты повсеместно применяли тактику «выжженной земли», уничтожая гектары растительности и целые населённые пункты.

Предпраздничное обострение

Накануне Дня государственного флага Украины (23 августа) и Дня независимости Украины (24 августа) оккупанты Донбасса резко активизировались. 20-го они побили рекорд августовских обстрелов, нанеся около 50 ударов по позициям сил АТО и устроив вечерний ад на донецком направлении. На следующий день обстреляли Марьинку и убили одного из украинских воинов на авдеевской промке. Бушевали и 22-го, применяя запрещённое Минскими соглашениями вооружение.

За последнюю неделю обстрелы охватили практически всю линию разграничения. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине фиксировала ежесуточно сотни взрывов, штаб АТО сообщал о частом применении противником миномётов, танков, а порой даже крупнокалиберной и реактивной артиллерии.

На донецком направлении под ударами оказались позиции сил АТО у Авдеевки (там применялись все виду вооружения, даже Град «Партизан»), Каменки, шахты Бутовка, Зайцево (горели части посёлка как подконтрольные ВСУ, так и захваченные боевиками), Песок, Опытного, Новолуганского.

На мариупольском направлении оккупанты нарушали режим тишины у Марьинки (попадали под удары и жилые районы, в том числе, школа №2), Красногоровки, Богдановки (там работала 122-миллиметровая артиллерия), Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Широкино, Водяного, Старогнатовки (наносились удары из артиллерии калибра 152 мм), Талаковки.

На луганском направлении боевики вели обстрелы в районе Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Новотошковского, Малинового, Троицкого, Станицы Луганской.

20 августа оккупанты расстреливали жилые кварталы Марьинки

из ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

В частности, вследствие попадания пули калибра 12,7 мм

были повреждены окна школы №2 по улице Дружбы.





Донбасс в огне

Пекло, в которое превратили наш край оккупанты, приправлено в августе ещё и аномальной жарой. Долгое отсутствие дождя (он снизошёл лишь 22 августа - впервые за месяц) при температуре за +30 привело к тому, что сухостой занимался пламенем буквально от одной искры. А искр этих, учитывая непрекращающиеся обстрелы, хватало...

«Донбасс в огне, в буквальном смысле», - сообщали представители фонда «Повернись живим», отмечая, что к непрерывным обстрелам (в том числе - из миномётов крупного калибра и переносных установок «Град») добавились масштабные пожары. При этом мощные обстрелы специально велись в светлое время суток, когда сильный ветер увеличивал площадь возгораний на десятки гектаров.

Отмечается, что после возгорания по наблюдательным пунктам ВСУ начинают «работать» снайперские пары, и ведётся беспорядочный огонь из стрелкового оружия.

«Цель врага очевидна - уничтожить перед передним краем нашей обороны системы инженерного заграждения, минные поля и тому подобное. А также максимально нанести ущерб передовым линиям обороны, выявить и демаскировать наши новые огневые точки и позиции. Также во время пожара враг пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев», - говорится в сообщении.

При этом противник целенаправленно обстреливает населённые пункты, которые находятся с украинской стороны неподалёку или непосредственно на линии разграничения.

«Так, по состоянию на утро 22 августа, лишь в посёлке Жованка, после умышленного поджога сгорело 19 домов в которых в своё время жили мирные украинцы. Продолжаются пожары в населённом пункте Пески, в котором после обстрелов с использованием артиллерийского вооружения калибрами 150, 122, 120 миллиметров, танков и БМП-1 уже сгорело около полусотни домов, - сообщает пресс-центр. - Продолжаются умышленные поджоги во всех населённых пунктах».

Анализируя применяемую оккупантами тактику «выжженной земли» с оглядкой на месседжи кремлёвской пропаганды, пресс-центр штаба АТО делает вывод, что противник пытается таким образом наказать людей, которые выступили против т.н. Новороссии, а также настроить простых людей против Украины и ВСУ.

«Остановить страдания людей»

В течение недели произошёл ряд важных встреч, которые имеют одну цель - установление на Донбассе мира.

В Минске - на «нейтральной территории» - встретились помощник президента РФ Владислав Сурков (куратор террористических группировок «ДНР» и «ЛНР») и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Волкер, который ранее чётко обозначил свою позицию касательно происходящего на Донбассе (горячая война, где одной из сторон конфликта является Россия, а не мифические «ополченцы»), после Минска направился в Вильнюс, где во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте (она также открыто говорит о российской агрессии), отметил: «На европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда это меньше двух часов самолётом. Такого здесь вообще не должно было произойти. А сейчас мы должны делать всё, чтобы остановить страдания людей». Волкер напомнил, что в необъявленной войне на Востоке Украины «уже погибли более десяти тысяч человек, и миллионы были вынуждены уехать из своих домов». И подчеркнул: «Это вызов не только для Украины, это - риски для всей Европы».

«Чрезвычайно важно, чтобы санкции против России, введённые США и ЕС, продолжали действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма в состав Украины», - говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.

А 23 августа Волкер был уже в Киеве. Туда же прибыл и министр обороны США (глава Пентагона) Джеймс Мэттис. Последний заявил, что поддерживает «дипломатические усилия Госсекретаря Рекса Тиллерсона, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнёрами по НАТО и Украиной, и продолжать давить на Россию по поводу выполнения ею Минских договорённостей». И напомнил, что это включает в себя немедленное прекращение огня на Донбассе, вывод тяжёлого оружия и беспрепятственный доступ наблюдателей.

Министр обороны Украины Степан Полторак, комментируя участие высокопоставленной делегации США в торжественных мероприятиях по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, назвал это «чрезвычайно мощным сигналом со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины». «Всесторонняя помощь США - определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации безопасности в Европе и в мире», - отметил Полторак.

Комментируя встречи, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц в Украине Юрий Грымчак заявил: «Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счёту, уже принято - они (россияне) уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях…».

Также во вторник вечером состоялись телефонные переговоры глав стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия), которые выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трёхсторонней контактной группы минских переговорщиков по Донбассу объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года. Члены ТКГ в Минске это решение приняли. Другое дело - как его будут выполнять оккупанты, которые сорвали уже с десяток «перемирий».

Осенью поднимут вопрос о миротворцах

22 августа во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины сообщил, что поднимет на сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, которая состоится в Нью-Йорке осенью, вопрос о вводе на Донбасс миротворцев.

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооружённой миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно, - признал Пётр Порошенко. - Всё упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе. Более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, вода камень точит. Поэтому идею миротворцев я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН».

Андрей ПИТОНОВ.