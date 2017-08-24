- Из прифронтового блокнота: Шла старушка по тропинке...22:29
- Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»17:25
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины16:43
- В КРАМАТОРСКЕ МУЖЧИНА НАПАЛ НА ПЕНСИОНЕРКУ РАДИ ЕДЫ14:30
- В Мариуполе стало меньше первоклассников14:15
- У АТОшников заметили суперсовременное оружие12:35
- Углепром: Шахты Донбасса погибают, но не сдаются12:01
- Тактика выжженной земли и новая надежда10:25
- Точка кипения «Динамо» бойкотирует Мариуполь09:50
- Горит буквально всё08:55
Тактика выжженной земли и новая надежда
Донбасские боевики, а также наёмники всех мастей и российские кадровые военные продолжают повсеместные обстрелы. К тому же, пользуясь аномальной жарой (которая держалась месяц и пошла на спад лишь во вторник со второй половины дня), оккупанты повсеместно применяли тактику «выжженной земли», уничтожая гектары растительности и целые населённые пункты.
Предпраздничное обострение
Накануне Дня государственного флага Украины (23 августа) и Дня независимости Украины (24 августа) оккупанты Донбасса резко активизировались. 20-го они побили рекорд августовских обстрелов, нанеся около 50 ударов по позициям сил АТО и устроив вечерний ад на донецком направлении. На следующий день обстреляли Марьинку и убили одного из украинских воинов на авдеевской промке. Бушевали и 22-го, применяя запрещённое Минскими соглашениями вооружение.
За последнюю неделю обстрелы охватили практически всю линию разграничения. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине фиксировала ежесуточно сотни взрывов, штаб АТО сообщал о частом применении противником миномётов, танков, а порой даже крупнокалиберной и реактивной артиллерии.
На донецком направлении под ударами оказались позиции сил АТО у Авдеевки (там применялись все виду вооружения, даже Град «Партизан»), Каменки, шахты Бутовка, Зайцево (горели части посёлка как подконтрольные ВСУ, так и захваченные боевиками), Песок, Опытного, Новолуганского.
На мариупольском направлении оккупанты нарушали режим тишины у Марьинки (попадали под удары и жилые районы, в том числе, школа №2), Красногоровки, Богдановки (там работала 122-миллиметровая артиллерия), Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Широкино, Водяного, Старогнатовки (наносились удары из артиллерии калибра 152 мм), Талаковки.
На луганском направлении боевики вели обстрелы в районе Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Новотошковского, Малинового, Троицкого, Станицы Луганской.
20 августа оккупанты расстреливали жилые кварталы Марьинки
из ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.
В частности, вследствие попадания пули калибра 12,7 мм
были повреждены окна школы №2 по улице Дружбы.
Донбасс в огне
Пекло, в которое превратили наш край оккупанты, приправлено в августе ещё и аномальной жарой. Долгое отсутствие дождя (он снизошёл лишь 22 августа - впервые за месяц) при температуре за +30 привело к тому, что сухостой занимался пламенем буквально от одной искры. А искр этих, учитывая непрекращающиеся обстрелы, хватало...
«Донбасс в огне, в буквальном смысле», - сообщали представители фонда «Повернись живим», отмечая, что к непрерывным обстрелам (в том числе - из миномётов крупного калибра и переносных установок «Град») добавились масштабные пожары. При этом мощные обстрелы специально велись в светлое время суток, когда сильный ветер увеличивал площадь возгораний на десятки гектаров.
Отмечается, что после возгорания по наблюдательным пунктам ВСУ начинают «работать» снайперские пары, и ведётся беспорядочный огонь из стрелкового оружия.
«Цель врага очевидна - уничтожить перед передним краем нашей обороны системы инженерного заграждения, минные поля и тому подобное. А также максимально нанести ущерб передовым линиям обороны, выявить и демаскировать наши новые огневые точки и позиции. Также во время пожара враг пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев», - говорится в сообщении.
При этом противник целенаправленно обстреливает населённые пункты, которые находятся с украинской стороны неподалёку или непосредственно на линии разграничения.
«Так, по состоянию на утро 22 августа, лишь в посёлке Жованка, после умышленного поджога сгорело 19 домов в которых в своё время жили мирные украинцы. Продолжаются пожары в населённом пункте Пески, в котором после обстрелов с использованием артиллерийского вооружения калибрами 150, 122, 120 миллиметров, танков и БМП-1 уже сгорело около полусотни домов, - сообщает пресс-центр. - Продолжаются умышленные поджоги во всех населённых пунктах».
Анализируя применяемую оккупантами тактику «выжженной земли» с оглядкой на месседжи кремлёвской пропаганды, пресс-центр штаба АТО делает вывод, что противник пытается таким образом наказать людей, которые выступили против т.н. Новороссии, а также настроить простых людей против Украины и ВСУ.
«Остановить страдания людей»
В течение недели произошёл ряд важных встреч, которые имеют одну цель - установление на Донбассе мира.
В Минске - на «нейтральной территории» - встретились помощник президента РФ Владислав Сурков (куратор террористических группировок «ДНР» и «ЛНР») и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Волкер, который ранее чётко обозначил свою позицию касательно происходящего на Донбассе (горячая война, где одной из сторон конфликта является Россия, а не мифические «ополченцы»), после Минска направился в Вильнюс, где во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте (она также открыто говорит о российской агрессии), отметил: «На европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда это меньше двух часов самолётом. Такого здесь вообще не должно было произойти. А сейчас мы должны делать всё, чтобы остановить страдания людей». Волкер напомнил, что в необъявленной войне на Востоке Украины «уже погибли более десяти тысяч человек, и миллионы были вынуждены уехать из своих домов». И подчеркнул: «Это вызов не только для Украины, это - риски для всей Европы».
«Чрезвычайно важно, чтобы санкции против России, введённые США и ЕС, продолжали действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма в состав Украины», - говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.
А 23 августа Волкер был уже в Киеве. Туда же прибыл и министр обороны США (глава Пентагона) Джеймс Мэттис. Последний заявил, что поддерживает «дипломатические усилия Госсекретаря Рекса Тиллерсона, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнёрами по НАТО и Украиной, и продолжать давить на Россию по поводу выполнения ею Минских договорённостей». И напомнил, что это включает в себя немедленное прекращение огня на Донбассе, вывод тяжёлого оружия и беспрепятственный доступ наблюдателей.
Министр обороны Украины Степан Полторак, комментируя участие высокопоставленной делегации США в торжественных мероприятиях по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, назвал это «чрезвычайно мощным сигналом со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины». «Всесторонняя помощь США - определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации безопасности в Европе и в мире», - отметил Полторак.
Комментируя встречи, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц в Украине Юрий Грымчак заявил: «Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счёту, уже принято - они (россияне) уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях…».
Также во вторник вечером состоялись телефонные переговоры глав стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия), которые выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трёхсторонней контактной группы минских переговорщиков по Донбассу объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года. Члены ТКГ в Минске это решение приняли. Другое дело - как его будут выполнять оккупанты, которые сорвали уже с десяток «перемирий».
Осенью поднимут вопрос о миротворцах
22 августа во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины сообщил, что поднимет на сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, которая состоится в Нью-Йорке осенью, вопрос о вводе на Донбасс миротворцев.
«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооружённой миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно, - признал Пётр Порошенко. - Всё упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе. Более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, вода камень точит. Поэтому идею миротворцев я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН».
Андрей ПИТОНОВ.
Теги: Украина, Донбасс, война, Донецкая область, АТО, обстрелы, миротворцы
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение
- Пять важных новостей из зоны АТО: кто воюет против Украины, почему растут потери, ОБСЕ, арта и стажировка
- Російська сторона СЦКК вперше підтвердила обстріли з боку донбаських бойовиків
- Боевики в течение дня 19 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб
- Волонтер Роман Доник: "Боевики никогда не затихают, если у них нет какого то плана"
- Донбасс под огнем: гремят "Грады", есть раненые
- Из прифронтового блокнота: Шла старушка по тропинке...22:29
- Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»17:25
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины16:43
- В КРАМАТОРСКЕ МУЖЧИНА НАПАЛ НА ПЕНСИОНЕРКУ РАДИ ЕДЫ14:30
- В Мариуполе стало меньше первоклассников14:15
- У АТОшников заметили суперсовременное оружие12:35
- Углепром: Шахты Донбасса погибают, но не сдаются12:01
- Тактика выжженной земли и новая надежда10:25
- Точка кипения «Динамо» бойкотирует Мариуполь09:50
- Горит буквально всё08:55
- Америка толкает рубль к пропасти22:49
- Из прифронтового блокнота: Шла старушка по тропинке...22:29
- Путин провел закрытую встречу с Медведчуком в оккупированном Крыму - СМИ 22:05
- Короли и президенты: кто поздравил Порошенко с Днем Независимости21:49
- Раскрыта тайна создания «терракотовой армии»21:32
- Чи справді фаст-фуд нас вбиває?21:10
- Блогер: це був переломний момент в українській історії, а для Росії – болісний шок20:55
- С 25 августа в Украину возвращается жара 20:45
- Самый обидчивый знак Зодиака20:20
- Помогут ли США Украине: итоги переговоров Порошенко и Мэттиса19:58
- Раскрыта тайна создания «терракотовой армии»21:32
- Чи справді фаст-фуд нас вбиває?21:10
- Самый обидчивый знак Зодиака20:20
- Три продукти, що руйнують кісти19:25
- Чому виникають судоми і як собі допомогти?17:39
- Как освободиться от перфекционизма? 11 советов16:55
- Почему звенит в ушах и голове?15:55
- 7 способов борьбы с негативными мыслями15:30
- Эти сладости можно есть даже во время диеты13:55
- Как узнать характер человека по беспорядку в его доме? Интересный тест11:30
- В зоне АТО произошел переломный момент для Украины, начнется финальное освобождение Донбасса
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- "Мразь, тупая обезьяна по кличке Захарченко!" - Безлер рассказал о крупном конфликте в Макеевке - Захарченко силой "отжал" бизнес и сеть магазинов у ярого сторонника "ДНР"
- Российские пограничники перестали пропускать машины с номерами "ДНР"
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке
- Киевлянам грозит смертельная болезнь: что нужно знать
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену
- Россия решила добить экономику "ЛНР": стало известно о решении Кремля, которое полностью похоронит производство на луганских заводах-экспортерах
- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!