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Точка кипения «Динамо» бойкотирует Мариуполь
Вице-чемпионы страны категорически отказываются ехать в гости к новичку Премьер-лиги под предлогом отсутствия «достаточных» гарантий безопасности.
Эту бодягу Футбольный клуб «Динамо» заварил в середине июля. Сразу после старта чемпионата страны из Киева поступило заявление о том, что запланированный на конец августа матч седьмого тура «Мариуполь» - «Динамо» должен пройти где угодно, только не в столице Приазовья. Причина - отсутствие достаточных и обязательно письменных гарантий «соответствующих органов» насчёт того, что с футболистами и киевскими болельщиками ничего не случится. При этом сразу был отметен как несущественный тот факт, что в течение двух предыдущих сезонов тогда ещё «Ильичёвец» спокойно и без всяких эксцессов принимал дома соперников в соревнованиях Первой лиги.
Поначалу «бело-голубые» попытались было разыграть «националистическую» карту: мол, Мариуполь - «прорусский» город, а потому наших «патриотов Украины» там разорвут-съедят вместе с автобусом. К этому делу удалось было подключить и «Карпаты», но львовяне как-то не очень активно протестовали и довольно быстро отказались от радикальной позиции. А 13 августа спокойно приехали в Мариуполь и увезли оттуда только одно негативное впечатление - поражение со счетом 0:3. Кстати, уже в первом туре, 16 июля (как раз под первые воззвания «Динамо» к «справедливости») в столице Приазовья так же спокойно сыграл «Верес». Впрочем, для ровенчан ничего особенного в этом не было, как и для других, примерно с полдюжины, команд Западной Украины, игравших здесь с «Ильичёвцем» в Первой лиге. Так что «западенская» тема не прошла.
Тогда в «Динамо» переключились на «террористическую угрозу» - мол, близко линия фронта и может произойти всякое. Тут не поспоришь - близко и может. Но ведь происходят трагедии и в совсем благополучных странах, и совсем свежий пример - недавние теракты в Каталонии. И ни одна, самая крутая-раскрутая спецслужба в мире не даст стопроцентных гарантий, что это не случится в любом обычном (не «спецохраняемом»!) месте, где находятся люди. Принять все меры для предотвращения - да, могут и даже обязаны. А вот «на все сто» поручиться за безопасность - нет. А ведь именно этого требует ФК «Динамо» от украинских правоохранительных органов, да ещё в письменном виде. И заведомая невыполнимость этих требований наводит на мысль, что первоочередная цель боссов киевского клуба в этом гиперактивном стремлении разжигать пожар конфликта - вовсе не безопасность людей, а что-то другое.
Да, кстати, один простой пример «несостыковочек» в радении ФК «Динамо» за жизнь своих футболистов. 18 августа команда «Динамо» не прибыла в Мариуполь на матч первенства U-19 против «горожан». Подопечные Геннадия Орбу вышли на поле стадиона «Западный», постояли, арбитр зафиксировал неявку соперника и на этом «поединок» завершился. Ну да, конечно, не хотели руководители «Динамо» подвергать игроков опасности. А вот 18 мая 2016 года им почему-то было «по барабану». В этот день на этом же стадионе состоялся матч того же турнира между «Ильичёвцем» и «Динамо». И что, с тех пор военная ситуация как-то изменилась? Может, линия фронта ближе стала? Нет и нет. А что? Опять же, «что-то другое», то есть тема для отдельного и очень длинного разговора.
А пока ситуация такова. Все мариупольские силовые структуры обязались принять самые насколько возможно расширенные и углубленные меры для обеспечения безопасности участников матча, в том числе и болельщиков гостей. 17 августа на заседании комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения матчей было подтверждено: матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» - «Динамо» должен пройти 27 августа на стадионе «Ильичёвец», начало - в 17:00. И 19 августа Исполком ФФУ поддержал это решение 28 голосами против двух. В комментарии для прессы президент ФФУ Андрей Павелко особо напирал на то, что данный вердикт затрагивает не только и не столько один матч: «Это решение важно как никогда. ФФУ не хочет, чтобы в нашем футболе были привилегированные команды. Все клубы должны находиться в равных условиях. Матчи в Мариуполе - отличная возможность продемонстрировать, что у нас единая страна, мы имеем сильные спецслужбы и армию. Цель Федерации состоит не в том, чтобы клубы получали штрафные санкции в виде технических поражений, а чтобы все свои споры решали исключительно на футбольном поле».
Юрий ОКУНЬ.
Фото: Фото ФК «Мариуполь».
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Мариуполь, бойкот
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